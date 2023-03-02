В Лондоне поставят спектакль по "Очень странным делам"

"Машина юного Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает его радиошоу всерьез, а Джойс Мальдонадо просто хочет закончить школу и убраться из города Хоукинс. Когда приезжает новый ученик Генри Крил, его семья обнаруживает, что начать все с чистого листа не так-то просто, а тени прошлого простираются очень далеко", — говорится в описании спектакля.