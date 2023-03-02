В Лондоне поставят спектакль по "Очень странным делам"

В театре "Феникс" в Лондоне поставят спектакль по популярному сериалу "Очень странные дела". Об этом сообщается на их официальном сайте.
В постановке, которая носит название Stranger Things: The First Shadow, события будут разворачиваться в 1959 году. Зрители смогут увидеть всю историю Генри Крила, который позже стал Векной, главным антагонистом четвертого сезона.
"Машина юного Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает его радиошоу всерьез, а Джойс Мальдонадо просто хочет закончить школу и убраться из города Хоукинс. Когда приезжает новый ученик Генри Крил, его семья обнаруживает, что начать все с чистого листа не так-то просто, а тени прошлого простираются очень далеко", — говорится в описании спектакля.