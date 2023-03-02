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1 час назад

В Лондоне поставят спектакль по "Очень странным делам"

Мария Иглина

В театре "Феникс" в Лондоне поставят спектакль по популярному сериалу "Очень странные дела". Об этом сообщается на их официальном сайте.

В Лондоне поставят спектакль по "Очень странным делам"
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

В постановке, которая носит название Stranger Things: The First Shadow, события будут разворачиваться в 1959 году. Зрители смогут увидеть всю историю Генри Крила, который позже стал Векной, главным антагонистом четвертого сезона.

Сериал HBO остался без режиссера и ведущей актрисы

"Машина юного Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает его радиошоу всерьез, а Джойс Мальдонадо просто хочет закончить школу и убраться из города Хоукинс. Когда приезжает новый ученик Генри Крил, его семья обнаруживает, что начать все с чистого листа не так-то просто, а тени прошлого простираются очень далеко", — говорится в описании спектакля.

Ранее сериал "Кумир" от создателя "Эйфории" оказался в центре скандала.

Сериалы,Эйфория,Феникс,
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