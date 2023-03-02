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23 минуты назад

Apple продлила документальный сериал о динозаврах "Доисторическая планета" на второй сезон

Газета.Ruиещё 1

Компания Apple объявила о продлении своего эксклюзивного шоу «Доисторическая планета» на второй сезон. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter-аккаунте сервиса Apple TV+.

Apple продлила сериал о "Доисторическая планета" на второй сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Новые динозавры. Новые места обитания. Новый сезон», – написала Apple.

К анонсу прилагается 30-секундный видеотизер, в котором динозавр защищается от хищного сородича. Делая это, динозавр комично раскидывает короткие лапы в стороны, как бы готовясь обнять оппонента. Хищник нюхает подмышки жертвы и после уходит прочь.

В Apple также отметили, что премьера второго сезона «Доисторической планеты» состоится 22 мая.

«Доисторическая планета» – это цикл документальных фильмов про динозавров, снятый режиссером «Мандалорца» Джоном Фавро. Закадровый текст в сериале читает известный английский натуралист Дэвид Аттенборо. В российской адаптации шоу его дублирует зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

Первый сезон «Доисторической планеты» был тепло принят зрителями по всему миру. Например, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes имеет наивысший индекс «свежести» 100%. А на «КиноПоиске» у шоу 8,3 балла из 10.

Сериалы,Дэвид Аттенборо,Джон Фавро,Николай Дроздов,Apple,
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