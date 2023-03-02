Грандиозная премьера исторического сериала “Царская прививка”

Медиаплатформа ВГТРК “Смотрим” предлагает к онлайн показу многосерийный фильм “Царская прививка”, который также будет транслироваться в эфире телеканала “Россия”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Эта работа снята в жанре исторического кино. События сериала посвящены первой в истории России массовой вакцинации, которая произошла во времена царствования императрицы Екатерины II. В 1768 году в России бушует эпидемия оспы, которая в те годы была смертельной для большинства заболевших, а выжившие оставались с обезображенными лицами.

Чтобы воспрепятствовать эпидемии сама императрица вместе с наследником Павлом публично делает прививку от оспы, чтобы убедить и вдохновить подданных Российской империи сделать то же самое.

Исторический сериал “Царская прививка” является новым совместным проектом Института развития интернета и компании “Москино”. Эта работа вошла в программу 2-го фестиваля контента стриминговых платформ “ORIGINAL+”, проведение которого запланировано на 14–15 марта 2023 года в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA.

Фестиваль “ORIGINAL+” дает возможность для показа проектов крупнейших стриминговых платформ, которые неизвестны широкой публике, потому что не транслировались на телевидении и онлайн, не размещались в Интернете и не заявлялись на других кино- и сериальных фестивалях.

Продюсерами проекта стали Екатерина Жукова и Мария Ушакова, автором идеи – Екатерина МакДугал, режиссером – Егор Анашкин, автором сценария – Тимур Эзугбая.