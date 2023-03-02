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40 минут назад

Грандиозная премьера исторического сериала “Царская прививка” готовится на медиаплатформе “Смотрим”.

FBM.ru

Медиаплатформа ВГТРК “Смотрим” предлагает к онлайн показу многосерийный фильм “Царская прививка”, который также будет транслироваться в эфире телеканала “Россия”.

Грандиозная премьера исторического сериала “Царская прививка”
Фото: FBM.ruFBM.ru

Эта работа снята в жанре исторического кино. События сериала посвящены первой в истории России массовой вакцинации, которая произошла во времена царствования императрицы Екатерины II. В 1768 году в России бушует эпидемия оспы, которая в те годы была смертельной для большинства заболевших, а выжившие оставались с обезображенными лицами.

Чтобы воспрепятствовать эпидемии сама императрица вместе с наследником Павлом публично делает прививку от оспы, чтобы убедить и вдохновить подданных Российской империи сделать то же самое.

Исторический сериал “Царская прививка” является новым совместным проектом Института развития интернета и компании “Москино”. Эта работа вошла в программу 2-го фестиваля контента стриминговых платформ “ORIGINAL+”, проведение которого запланировано на 14–15 марта 2023 года в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA.

Фестиваль “ORIGINAL+” дает возможность для показа проектов крупнейших стриминговых платформ, которые неизвестны широкой публике, потому что не транслировались на телевидении и онлайн, не размещались в Интернете и не заявлялись на других кино- и сериальных фестивалях.

Продюсерами проекта стали Екатерина Жукова и Мария Ушакова, автором идеи – Екатерина МакДугал, режиссером – Егор Анашкин, автором сценария – Тимур Эзугбая.

В ролях снялись известные актеры: Ирина Пегова, Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Марко Динелли, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Петар Зекавица, Алексей Ведерников, Алексей Батанин и другие

Организатором фестиваля контента стриминговых платформ “ORIGINAL+” является компания МИДЭКСПО, генеральным партнером – Институт развития интернета, главным информационным партнером – “Российская газета”. Программный директор Фестиваля – Сусанна Альперина.

Сериалы,Мария Палей,Светлана Смирнова-кацагаджиева,Сусанна Альперина,Алексей Ведерников,Евгений Антропов,Екатерина Жукова,Антон Денисенко,Егор Анашкин,Мария Ушакова,Сергей Марин,Ирина Пегова,Филипп Янковский,Юрий Кузнецов,Институт развития интернета,
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