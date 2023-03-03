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32 минуты назад

Сергей Губанов рассказал о трудностях съемок сериала «Темное прошлое»

РИАМО

Актер Сергей Губанов, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Темное прошлое», рассказал о трудностях на съемках и об опыте в американском кино.

Губанов рассказал о трудностях съемок «Темного прошлого»
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

По его словам, чтобы попасть на пробы в эту индустрию необходимо быть настойчивее, сообщает Teleprogramma.pro.

Актер рассказал, что при работе на съемках в США он застал то время, когда сериалы только начали снимать. И для него это было дико.

«А у американцев уже было развернуто огромное производство. Было безумно интересно, но непонятно, кому это надо. Они же говорили, что за этим форматом будущее. И оказались правы», — сказал Губанов.

По его словам, чтобы попасть на съемки в Америку нужно быть настойчивым и пользоваться шансом на все 300%, так как в той стране ценится трудолюбие.

Губанов рассказал, что на съемках у него были и трудности.

Например, когда вызвали на пробы, он не успевал заехать домой, привести себя в порядок после возвращения с кинофестиваля. Побрился на «Мосфильме» одноразовой бритвой без горячей воды, и весь изрезанный пошел в кадр. Но все получилось с первого дубля.

Он также рассказал про своего героя в сериале Виктора.

«Он много лет женат, воспитывает сына Лешу, любит его абсолютной любовью. А вот с Яной (жена Виктора – прим. ред.) не все гладко. Виктору хочется верить, что его любят, о нем заботятся. Но он понимает, что это не так. И оправдывает жену перед сыном», — заключил Губанов.

Премьера сериала пройдет 9 марта в 19.00 на канале «Домашний».

Сериалы,Сергей Губанов,
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