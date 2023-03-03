Сериал «Король и Шут» стал рекордсменом по просмотрам в день премьеры

Сервис «Кинопоиск» представил новый сериал, посвященный группе «Король и Шут», 2 марта. За сутки проект установил абсолютный рекорд по просмотрам.
По информации сервиса, за сутки «Король и Шут» посмотрели более 410 тысяч подписчиков «Кинопоиска». Новое шоу обогнало прошлого рекордсмена – боевик «Лига справедливости Зака Снайдера».
Сериал «Король и Шут» повествует о творческом пути известного рок-коллектива, рассказывает о взаимоотношениях между участниками группы. Создатели добавили линию жанра фэнтези. Пока на «Кинопоиске» доступны два эпизода.
Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников и Владислав Коноплев. Сценаристом выступил Дмитрий Лемешев. За постановку отвечал Рустам Мосафир.