СТС снимет сериал по созданному нейросетью сценарию

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Телеканал СТС снимает первый российский сериал, сценарий для которого написала нейросеть. Главные роли в комедии "Сидоровы" исполнят Георгий Дронов, Татьяна Орлова и другие, сообщили в понедельник в пресс-службе вещателя.

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"СТС приступил к съемкам первого российского сериала по сценарию нейросети, созданной студентами образовательной платформы Skillbox и обученной на комедийных хитах телеканала. Главные роли в ситкоме "Сидоровы" исполняют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко", - рассказали в пресс-службе.

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Сюжет рассказывает о семье Сидоровых, состоящей из отца (Георгий Дронов), его супруги (Алина Алексеева), тещи (Татьяна Орлова), зятя (Сергей Степин) и сына (Александр Новиков). Они живут обычной жизнью, пока в какой-то момент глава семьи не замечает, что их окружает странная реальность: Сидоровы не могут покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех. Тогда герой понимает, что члены его семьи являются персонажами сериала, и решает из него выбраться.

"Такие проекты, как "Сидоровы", - возможность сказать свое слово. Ведь, в отличие от классических ситкомов, здесь нет рамок и можно похулиганить. Я верю, что из этой истории может получиться абсолютно новый формат, который будет особенно интересен молодой аудитории", - привели в пресс-службе канала слова режиссера-постановщика Сергея Знаменского ("Ивановы-Ивановы", "Семейка").

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator, написавшей сценарий сериала, отвечали студенты профессии Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Авторы загрузили в программу сценарии сериалов СТС, таких как "Родком", "Воронины", "Дылды", "Восьмидесятые" и "Жена олигарха", проанализировав которые, нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы сценария, добавили в пресс-службе.