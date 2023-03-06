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1 час назад

Коронации Карла III посвятят спецвыпуск комедийного сериала "Виндзоры"

Газета.Ru

Комик Гарри Энфилд спародирует коронацию нового британского короля Карла III. Об этом сообщает Variety.

Коронации Карла III посвятят спецвыпуск сериала "Виндзоры"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Энфилд вернется к роли Карла III (бывшего принца Чарльза) в спецвыпуске комедийного сериала о монархах «Виндзоры» в мае.

«Всю жизнь Чарльз ждал этого момента и хочет, чтобы первая за семьдесят лет коронация в Британии была зрелищным мероприятием со всей помпезностью, присущей случаю. Ждет и королева-консорт Камилла, которой не терпится облачиться в бриллианты и меха. Увы, Британия тонет в ценовом кризисе, и Уильям думает, что бюджет коронации стоит урезать», — так рассказывают авторы о сюжете спецвыпуска.

Премьера сериала «Виндзоры» состоялась в 2016 году, сериал выдержал три сезона, два спешла (включая будущий) и постановку мюзикла.

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