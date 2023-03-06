Коронации Карла III посвятят спецвыпуск сериала "Виндзоры"

«Всю жизнь Чарльз ждал этого момента и хочет, чтобы первая за семьдесят лет коронация в Британии была зрелищным мероприятием со всей помпезностью, присущей случаю. Ждет и королева-консорт Камилла, которой не терпится облачиться в бриллианты и меха. Увы, Британия тонет в ценовом кризисе, и Уильям думает, что бюджет коронации стоит урезать», — так рассказывают авторы о сюжете спецвыпуска.