Режиссеры «Мстителей» показали новый сериал

Amazon Prime представил первый трейлер триллера «Цитадель». Продюсерами сериала выступили Энтони и Джо Руссо, известные по «Мстителям». Главные роли сыграли Ричард Мэдден из «Игры престолов» и Приянка Чопра из «Базы Куантико».

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Сюжет крутится вокруг шпионского подразделения «Цитадель». Его разрушил синдикат «Мантикора», который теперь угрожает поработить весь мир. Бывшим агентам Мэйсону Кейну и Наде Сингх предстоит дать отпор врагами из прошлого.