Режиссеры «Мстителей» показали новый сериал

Amazon Prime представил первый трейлер триллера «Цитадель». Продюсерами сериала выступили Энтони и Джо Руссо, известные по «Мстителям». Главные роли сыграли Ричард Мэдден из «Игры престолов» и Приянка Чопра из «Базы Куантико».
Сюжет крутится вокруг шпионского подразделения «Цитадель». Его разрушил синдикат «Мантикора», который теперь угрожает поработить весь мир. Бывшим агентам Мэйсону Кейну и Наде Сингх предстоит дать отпор врагами из прошлого.
Первые два эпизода из шести выйдут 28 апреля на Amazon Prime. В сериале сыграли Стэнли Туччи из «Дьявол носит Prada» и Лесли Мэнвилл из фильма «Призрачная нить».