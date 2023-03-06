Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
2 часа назад

Режиссеры «Мстителей» показали свой новый сериал со звездой «Игры престолов»

Cq.ruиещё 1

Amazon Prime представил первый трейлер триллера «Цитадель». Продюсерами сериала выступили Энтони и Джо Руссо, известные по «Мстителям». Главные роли сыграли Ричард Мэдден из «Игры престолов» и Приянка Чопра из «Базы Куантико».

Режиссеры «Мстителей» показали новый сериал
Фото: Cq.ruCq.ru

Сюжет крутится вокруг шпионского подразделения «Цитадель». Его разрушил синдикат «Мантикора», который теперь угрожает поработить весь мир. Бывшим агентам Мэйсону Кейну и Наде Сингх предстоит дать отпор врагами из прошлого.

Первые два эпизода из шести выйдут 28 апреля на Amazon Prime. В сериале сыграли Стэнли Туччи из «Дьявол носит Prada» и Лесли Мэнвилл из фильма «Призрачная нить».

Сериалы,Игра престолов,Мстители,Призрачная нить,База Куантико,Лесли Мэнвилл,Ричард Мэдден,Джо Руссо,Стэнли Туччи,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий