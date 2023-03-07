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1 час назад

Один из создателей "Игры престолов" займется сериалом-ремейком "Зорро"

Российская Газетаиещё 1

Еще одно из текущих обновлений франшизы "Зорро" обзавелось шоураннером. Речь про сериал-ребут от Disney, суета вокруг которого завозилась еще пару лет назад.

Создатель "Игры престолов" займется сериалом-ремейком "Зорро"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, что есть другой новый сериал "Зорро" - испанский, от режиссёра "Бумажного дома" и "Красного дерматина" Хавьера Кинтаса.

Как сообщает Deadline, к "диснеевскому" "Зорро" приписали Брайана Когмана, сценариста "Игры престолов" и обещанного на 2024 год ремейка фэнтези "Меч в камне".

Когман сочинит актуальный сценарий и выступит исполнительным продюсером шоу, обещанного "освежить" линию "первого настоящего супергероя Америки". Сделав это "смело", адаптировав для нынешней аудитории. Ну, вы поняли уровень и настроение сгущающегося там контента.

Премьеры обоих проектов еще не обозначены.

Сериалы,Линия,Меч в камне,Игра престолов,Брайан Когман,Walt Disney,
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