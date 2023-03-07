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3 часа назад

Три громкие премьеры сериалов, которые стоит смотреть в марте

Диана Товсепова

Весна все еще не балует россиян теплой погодой, поэтому вечера остаются во власти сериалов. В марте состоятся несколько долгожданных премьер. "Рамблер" расскажет о том, что обязательно стоит посмотреть.

Три громкие премьеры сериалов, которые стоит смотреть в марте
Фото: Кадр из сериала "Тень и Кость"Кадр из сериала "Тень и Кость"

Мандалорец, 3 сезон

Кадр из сериала

"Мандалорец" — американский телесериал, часть франшизы «Звездные войны», действие которой происходит после событий « Возвращения джедая» (1983). Сезон продюсируют Lucasfilm , Fairview Entertainment и Golem Creations , а Джон Фавро выступает в качестве шоураннера .

В третьем сезоне Педро Паскаль играет главного героя , охотника за головами, отправляющегося на Мандалор, чтобы искупить свои прошлые проступки со своим компаньоном Грогу.

Премьера восьмисерийного сезона состоялась на потоковом сервисе Disney+ 1 марта 2023 года. Серии будут выходить до 19 апреля 2023 года. Четвертый сезон находится в разработке.

Оценки зрителей уже восторженные. Агрегатор обзоров Rotten Tomatoes сообщил о рейтинге одобрения 84% со средней оценкой 7,2/10. Платформа Metacritic присвоила 70 баллов из 100 на основе оценок 14 критиков.

Тень и Кость, 2 сезон

Кадр из сериала

Американский фэнтезийный сериал, разработанный Эриком Хейссерером для Netflix. Сюжет сериала следует за раздираемым войной миром, в котором живет картограф Алина Старкова (Джесси Мэй Ли). Внезапно Алина обладает экстраординарными способностями, которые могут стать ключом к освобождению ее родины от темной сущности под названием Каньон, наполненной чудовищными существами, называемыми волькрами.

«Самое замечательное во втором сезоне — это то, что мы можем продвинуть историю этих персонажей, которых мы оставили в шатком положении в конце первого сезона. В этом сезоне у них большой потенциал», — сказал шоураннер Эрик Хейссерер Netflix.

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Сила

Кадр из сериала

Сериаломаны ждали весну, чтобы насладиться просмотром научно-фантастической драмы «Сила», в которой рассказывается о мире, в котором женщины обретают сверхчеловеческую способность генерировать электричество своими руками.

По сюжету сериала группа девочек-подростков таинственным образом развивает в себе особую силу, которая позволяет им по своему желанию убивать людей электрическим током.

Постепенно становится понятно, насколько экстремально это изменит современную цивилизацию, развивая матриархат, который бросит вызов установившемуся порядку вещей.

Сериалы,Педро Паскаль,Джон Фавро,Netflix,
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