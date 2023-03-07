Три громкие премьеры сериалов, которые стоит смотреть в марте

Весна все еще не балует россиян теплой погодой, поэтому вечера остаются во власти сериалов. В марте состоятся несколько долгожданных премьер. "Рамблер" расскажет о том, что обязательно стоит посмотреть.

Фото: Кадр из сериала "Тень и Кость" Кадр из сериала "Тень и Кость"

Мандалорец, 3 сезон

Кадр из сериала

"Мандалорец" — американский телесериал, часть франшизы «Звездные войны», действие которой происходит после событий « Возвращения джедая» (1983). Сезон продюсируют Lucasfilm , Fairview Entertainment и Golem Creations , а Джон Фавро выступает в качестве шоураннера .

В третьем сезоне Педро Паскаль играет главного героя , охотника за головами, отправляющегося на Мандалор, чтобы искупить свои прошлые проступки со своим компаньоном Грогу.

Премьера восьмисерийного сезона состоялась на потоковом сервисе Disney+ 1 марта 2023 года. Серии будут выходить до 19 апреля 2023 года. Четвертый сезон находится в разработке.

Оценки зрителей уже восторженные. Агрегатор обзоров Rotten Tomatoes сообщил о рейтинге одобрения 84% со средней оценкой 7,2/10. Платформа Metacritic присвоила 70 баллов из 100 на основе оценок 14 критиков.

Тень и Кость, 2 сезон

Кадр из сериала

Американский фэнтезийный сериал, разработанный Эриком Хейссерером для Netflix. Сюжет сериала следует за раздираемым войной миром, в котором живет картограф Алина Старкова (Джесси Мэй Ли). Внезапно Алина обладает экстраординарными способностями, которые могут стать ключом к освобождению ее родины от темной сущности под названием Каньон, наполненной чудовищными существами, называемыми волькрами.

«Самое замечательное во втором сезоне — это то, что мы можем продвинуть историю этих персонажей, которых мы оставили в шатком положении в конце первого сезона. В этом сезоне у них большой потенциал», — сказал шоураннер Эрик Хейссерер Netflix.

Сила

Кадр из сериала

Сериаломаны ждали весну, чтобы насладиться просмотром научно-фантастической драмы «Сила», в которой рассказывается о мире, в котором женщины обретают сверхчеловеческую способность генерировать электричество своими руками.

По сюжету сериала группа девочек-подростков таинственным образом развивает в себе особую силу, которая позволяет им по своему желанию убивать людей электрическим током.