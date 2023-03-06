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1 час назад

Что смотреть в кино с 8 марта

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 8 марта
Фото: Кадр из фильма «Очень плохая семейка»Кадр из фильма «Очень плохая семейка»

«Эскортница»

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Кристина известна всем как организатор выставок современного искусства, но на самом деле девушка устраивает развлечения для клиентов-богачей в различных экзотических местах. В ее подчинении множество девушек-«хостес» со всего мира, одной из которых совсем недавно была и она сама.

Кристина всегда добивается желаемого, умеет найти очень богатых клиентов и, кажется, все в ее работе прекрасно. Но обратная сторона ее жизни — постоянные стрессы, пристальное внимание полиции и интриги «подопечных» девушек.

В кино с 8 марта

«При чем тут любовь?»

Зои и Казим дружат с детства. Последний отправляется к невесте в Пакистан и просит подругу заснять поездку. Зои, которой никак не удается найти свою любовь, соглашается и отправляется с другом в поездку, надеясь понять, как он может жениться на совершенно незнакомой ему девушке, выбранной родителями. В поездке Зои меняет свое мнение о том, как искать и строить отношения.

В кино с 8 марта

«Не стучи»

У Микко, Марии и Матильды много лет назад пропадают родители. Теперь же сестры и брат возвращаются в дом, где, собственно, и произошло исчезновение их матери и отца. Герои хотят продать особняк и готовят его к визиту риэлтора. Но возвращение в родной дом оборачивается необходимостью бороться с древним злом, пытаясь остаться в живых.

В кино с 9 марта

«По правилам и без»

Мама Абеля, экскурсовода в океанариуме, собирается выйти замуж за бывшего грабителя Мишеля. Абелю такая перспектива не нравится, он собирается помешать паре. С подругой Клеманс он начинает следить за маминым возлюбленным, но Мишель быстро это замечает и делает друзьям очень заманчивое предложение.

В кино с 9 марта

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«Очень плохая семейка»

Сестры Саванна и Мейси отправляются ухаживать за своей богатой, но невыносимой тетушкой, узнав, что та серьезно заболела, и рассчитывая получить наследство. Однако в особняке они встречаются и с другими родственниками, приехавшими с той же целью. Девушкам предстоит нелегкая задача: завоевать доверие тети и обойти в гонке за наследством других родственников.

В кино с 9 марта

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