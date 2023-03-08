В третьем сезоне «Ведьмака» покажут совершенно новых монстров

В третьем сезоне сериала «Ведьмак» зрители увидят совершенно новых монстров, которых не было в книгах и играх про знаменитого охотника на нечисть. Об этом в новом интервью со ScreenRant рассказали создатель визуальных эффектов Себастьян Франкер и продюсер шоу Грэм Маршалл.

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По словам Франкера, его команда по спецэффектам вовсю работает над «сочными» спецэффектами. А Маршалл заявил, что в третьем сезоне зрители увидят минимум два новых монстра.

У нас есть довольно непродолжительная сцена с отличным существом. Также имеется более длинная сцена с огромным монстром, там всё тоже очень круто.

Авторы отметили, что в новом сезоне фанаты увидят уникальные истории, которые смогут удивить даже хардкорных фанатов книг про Геральта из Ривии.