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24 минуты назад

В третьем сезоне «Ведьмака» покажут совершенно новых монстров

Чемпионат.comиещё 1

В третьем сезоне сериала «Ведьмак» зрители увидят совершенно новых монстров, которых не было в книгах и играх про знаменитого охотника на нечисть. Об этом в новом интервью со ScreenRant рассказали создатель визуальных эффектов Себастьян Франкер и продюсер шоу Грэм Маршалл.

В третьем сезоне «Ведьмака» покажут совершенно новых монстров
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Франкера, его команда по спецэффектам вовсю работает над «сочными» спецэффектами. А Маршалл заявил, что в третьем сезоне зрители увидят минимум два новых монстра.

У нас есть довольно непродолжительная сцена с отличным существом. Также имеется более длинная сцена с огромным монстром, там всё тоже очень круто.

Авторы отметили, что в новом сезоне фанаты увидят уникальные истории, которые смогут удивить даже хардкорных фанатов книг про Геральта из Ривии.

Третий сезон сериала «Ведьмак» выйдет летом 2023 года. Это будет последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии.

Сериалы,Генри Кавилл,
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