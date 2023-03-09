Каким получился третий сезон «Мандалорца»?

На Disney+ состоялась премьера третьего сезона «Мандалорца» — культового шоу от Джона Фавро («Железный человек», «Король Лев»), аккурат перед пандемией коронавируса положившего начало новой эпохе сериалов по «Звездным войнам». C тех пор вселенная Джорджа Лукаса обросла другими, не менее примечательными проектами. Сможет ли продолжение на этом фоне оправдать свой флагманский статус — рассуждает «Лента.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Дин Джарин (Педро Паскаль) оказался в настоящей опале: нарушивший строгий кодекс своего рассеянного по галактике народа наемник ныне даже не имеет права называться Мандалорцем. Все из-за снятого на публике шлема, и теперь, чтобы искупить свою вину, герою предстоит окунуться в священные воды в шахтах на Мандалоре. Только вот планета давно лежит в руинах и, по слухам, совсем непригодна для жизни.

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Препятствия, впрочем, не пугают одного из самых опасных наемников далекой Галактики. Чтобы попасть в заветные шахты, ему предстоит собрать старых знакомых: восстановить подорвавшего себя дроида-киллера IG-11 (озвучен Тайкой Вайтити) и заручиться поддержкой бывшей правительницы Мандалора Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф). Малыш Грогу уже на борту — как и всегда, выполняя роль бессловесного, но крайне любопытного спутника. Ушастый макгаффин, впрочем, в этой завязке выглядит уже совершенно необязательным.

Если раньше Мандалорец рисковал жизнью ради того, чтобы Грогу обрел новый дом, то теперь тот просто таскается за главным героем, как Чебурашка за Крокодилом Геной

Химия между двумя персонажами, к слову, точь-в-точь как у героев книги Эдуарда Успенского. Грогу здесь используется в основном как комедийно-умилительная разрядка, которая со временем больше бесит, чем веселит: зеленый ребенок-инопланетянин то и дело хватает что-то запретное, зевает и моргает да таскает конфеты при помощи Силы. Впрочем, не удивимся, если и в третьем сезоне от малыша по итогу будет зависеть многое.

Куда интереснее развивается заглавный герой — Мандалорец полноценно берет на себя образ отца-наставника, который ненавязчиво пытается научить Грогу своему мастерству. Педро Паскаль, к слову, прослыл в сети «главным интернет-папочкой» (судя по тому, что уже и Google выдает слово daddy во второй строке поиска по имени актера, титул можно считать официальным, и сам Паскаль его принял с честью и достоинством) как раз благодаря первым двум сезонам «Мандалорца» и хитовому «Одни из нас», где на плечи его персонажа ложится аналогичная задача по транспортировке ребенка в опасной среде.

Однако и с мотивацией Дина Джарина в новом сезоне все оказывается не так гладко. Если задача по спасению ребенка в любом массовом блокбастере не требует особых объяснений (и потому часто где используется — вспомнить того же «Оби-Вана Кеноби», где в защите нуждалась юная принцесса Лея), то опаснейшее путешествие с этим самым ребенком из-за снятого шлема выглядит, мягко скажем, безрассудно.

Мотивы главного героя, конечно, неоднократно объясняются тем, что Дин Джарин принадлежит не столько к народу Мандалора, сколько к отколовшейся от него секте, и сам является религиозным фанатиком

Вероятно, Паскалю удалось бы убедить зрителей в важности своего квеста, если бы не пресловутый шлем, — с каждым сезоном проблемы, связанные с тем, что главный герой общается с окружающими через ведро на голове, становятся только насущнее. Персонажи «Звездных войн» традиционно говорят высокопарными литературными фразами, часто обращаются друг к другу по полным именам и вообще ведут себя во многом по-пуритански. Все бы ничего, но добавить к этому еще и отсутствие эмоций на лице — и для проявления актерских навыков остается совсем уж мало пространства. Этот эффект только усиливается, когда единственным компаньоном по кадру у закованного в доспехи Мандалорца остается милая, но не сильно экспрессивная кукла. Ну, а когда завязка нового сезона шоу чуть менее чем полностью состоит из поднадоевшего фан-сервиса — умилительных кадров с зеленым малышом, возрождения погибших героев и возвращения забытых персонажей, припорошенных легким и опциональным экшеном, — докопаться до каждой мелочи в нем хочется вполне искренне.

Впрочем, были у «Звездных войн» и исключения: «Андор», предшествовавший новой части «Мандалорца», отказался и от эксплуатации узнаваемых персонажей, и от сохранения эстетики лукасовских «Звездных войн» в принципе, предложив вместо этого взрослую жанровую диффузию из военной и тюремной драмы, шпионского триллера и сай-фай-боевика с реалистичными диалогами и ручной камерой, в нужных местах создававшей эффект оперативной съемки.

Вообще, в сравнении с «Андором» неумолимо меркнут все его предшественники, включая «Мандалорца», который, судя по завязке третьего сезона, не приготовил зрителям ничего столь же из ряда вон выходящего. Разве что поменял источник заимствований: если раньше в сериале прослеживались мотивы спагетти-вестернов Серджио Леоне (Дин Джарин, по словам шоураннера Джона Фавро, создавался на основе персонажа Клинта Иствуда из «Долларовой трилогии»), то теперь «Мандалорец» заметно наполнился эстетикой околорыцарского фэнтези. Тут и древнегреческие шлемы, и клятвы, и замки, и пираты... Наконец, сам квест — поход в отравленные земли ради индульгенции — выглядит как начало пафосной средневековой легенды.

Но и в этом сериал едва ли отходит от канона, ведь рыцарская тема присутствовала в «Звездных войнах» всегда, даже орден джедаев Джордж Лукас придумывал, вдохновляясь историей тамплиеров

Сложно говорить о «Мандалорце» и не сравнивать его с другими проектами «Звездных войн» — в конце концов, Фавро намеренно размывает между ними границы. К примеру, тот факт, что наемник и миниатюрная версия магистра Йоды снова путешествуют вместе, может ввести некоторых зрителей в замешательство: воссоединение этих персонажей произошло не в «Мандалорце» (здесь оно вообще никак не объясняется), а в «Книге Бобы Фетта». Это, в общем-то, закономерное явление для диснеевских франшиз — тот же Marvel уже давно выстраивает цельную супергеройскую вселенную через десятки разномастных фильмов и сериалов. Так что совсем не удивительно, если показавшая ошеломительные рейтинги серия спин-оффов по «Звездным войнам» медленно свернет на тот же путь. А вот хотят ли фанаты превращения столь свежей и мало на что похожей серии в очередную супергеройскую мегавселенную — уже совсем другой вопрос.