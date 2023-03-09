Наташа Кустова снова на охоте - начался сериал "Почка-2"

В светлый мартовский праздничный день стрим-платформа KION дарит новую "Почку". Подарок, с одной стороны, бесценный - это развитие сериала, который всех положил на обе лопатки, честно показав особенности нашей современной пищевой цепочки, ее раскованные нравы и виртуозное умение сочетать ангельский макияж с дьявольской подноготной. С другой стороны, более крупную свинью светлому празднику цветов и красоты подложить невозможно, потому что в этой новой "Почке", как бы сказать поизящнее, жесткач крепчает.

Фото: Российская газета Российская газета

Итак, страдающая бездействующими почками и обреченная на гибель Наташа Кустова с помощью только ей доступных ухищрений обскакала длинную очередь таких же страждущих, уговорила мишину маму отдать ей свою почку (и заодно свою жизнь) и успешно сделала операцию в знойной Хорватии. Теперь у нее есть и почка, и сексуальный шрам на безупречной талии, который она охотно демонстрирует на хорватском пляже балканским донжуанам под "Хабанеру" из "Кармен", доведенную до попсового эротизма. Она теперь блондинка, все алое сменила на все белое, но ее бесит бессмысленность существования. За окном роскошь юга, а у нее невидящий взгляд. Дело в том, что почка мишиной мамы одарила ее новыми комплексами: теперь ей в каждых встречных шортах мерещатся мишины объятия - она теперь сексуальный маньяк. Или, как сказали бы в нашем новоязе, сексуальная маньячка. И как прежде ей позарез нужна была чужая почка, так теперь ей вынь да положь Мишу. Новый такой идефикс. То есть идея здравая, но - фигушки! - недоступная. И она беспрерывно звонит Мише по принципу "о чем говорить, если не о чем говорить!". И беспрерывно нарывается на равнодушный отказ. В чем? Во всем!

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Но у Миши, она знает, тоже проблема с почкой, а любовь способна на подвиги. И она будет Мишу беспрерывно спасать, чему и обещают посвятить новый сериальный продукт.

А в чем причина такого успеха, что продукт этот расхватывался на лету и потребовал продолжения?

Это, конечно, очень черный юмор. В сериале люди - все до единого - падки на секс, деньги и обман. Все соревнуются, кто кого надует. Могут подложить свинячью почку вместо человеческой. Могут радоваться чужой смерти: чем больше помрут - тем короче очередь за дефицитом. О любви к ближнему речи нет вообще - разве только минутный секс, который к любви относится примерно как почка к интеллекту. Все смешно, страшновато и почему-то до жути знакомо. И эту Наташу Кустову, вдохновенное создание актрисы Любови Аксеновой, мы совершенно точно где-то встречали. На каждом шагу буквально. Правда, у актрисы Аксеновой есть ее актерское ноу-хау: чтобы проникнуть куда угодно и чего угодно добиться, нужно обладать походкой и внешностью - нужно быть видением. И она это умеет, как никто. То есть фильм про омерзительность доставляет эстетическое наслаждение.

Кроме того, что перед нами "черная комедия", это еще и гибрид шахматной партии с авантюрным фильмом о модернизированной "интердевочке" - только уже не по профессии, а по призванию души и свойствам характера. Это вполне международный, но при этом очень родной тип ультрасовременной девочки, которой неведомы стыд, совесть и сострадание. Это девочка-таран. Девочка-слон в посудной лавке. Девочка, свои девичьи стати сделавшая смертельным оружием. Девочка - богомолка, пожирающая партнеров. Кошечка с зубами гиены. Продолжать параллели можно до бесконечности. Известно, что на актерских факультетах студентов просят первым делом изобразить зверушек. Актриса Любовь Аксенова в своей Наташе собрала целый зоопарк хищников - самых миловидных, но самых опасных. И это так зорко и талантливо, что глаз не оторвать.