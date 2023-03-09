Эксперты сравнили персонажей сериала «Король и Шут» с музыкантами

6 марта сериал «Король и Шут», посвященный становлению культовой панк-группы, установил рекорд по количеству просмотров в интернете. Тем временем он вызвал и жаркие обсуждения в сети: бывшие поклонники коллектива принялись спорить, похожи ли персонажи сериала на реальных музыкантов. «Вечерняя Москва» обратилась с этим вопросом к экспертам.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Премьера сериала состоялась 2 марта. Уже в первый день показа он собрал 410 тысяч просмотров. По словам продюсера этого проекта Дмитрия Нелидова, авторы не гнались за гиперреализмом.

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— Потому что это было бы слишком просто, не так интересно, — говорит «Вечерней Москве» Дмитрий. — Делать документальную драму с реконструкцией событий нам казалось ненужным, ведь сама группа в свое время удивила публику непохожестью. Мы решили продолжить эту традицию, и тогда родилась идея экранизации песен «Короля и Шута», которая развивается параллельно с сюжетом в реальном мире. Мир «Короля и Шута» зашел в российскую культуру, потому что людям очень понравилось сочетание сказочного текста и драйвовой музыки. Песни «Короля и Шута» буквально разорвали публику в 1990-х и продолжают пользоваться популярностью и сегодня.

Эксперт по российской рок-культуре, солист группы «Еще» Вадим Рыков отмечает, что некоторые персонажи сериала действительно похожи на свои прототипы

Скрипачка Маша

Прелестная скрипачка Маша Нефедова в исполнении Вассы Боковой показана как хорошая девочка в компании плохих парней. И в действительности Мария была куда более сдержанной, чем остальные музыканты.

Девушка из хорошей семьи с трудом объясняла родителям, с кем она работает. Сначала Маша выглядела прилично, но позже уже выходила на сцену с ирокезом. Однако в 2004 году Нефедова все же покинула коллектив: не выдержала такой рок-н-ролльной жизни.

Горшок (Михаил Горшенев)

Роль эпатажного и во многих ситуациях безбашенного солиста коллектива Горшка исполнил Константин Плотников. Артист точно передал манеру общения и стиль панк-звезды. Чтобы подготовиться к роли, он пересмотрел все интервью Горшенева, его личные записи и много общался с его близкими.

Эксперт Вадим Рыков утверждает: артист внешне не очень похож.

— Найти такого человека было бы трудно, а вот по энергетике, по внутреннему посылу — есть большое сходство. Герой получился настоящий такой, драйвовый. В фильме это передано, — рассказал «ВМ» музыкант.

Князь (Андрей Князев)

Лучшего друга Горшка и второго солиста коллектива — Андрея Князева — сыграл Влад Коноплев. На первый взгляд внешне артист кажется чересчур смазливым для ныне брутального Князя, однако в юности Андрей действительно выглядел именно так.

— Сходство — один в один! Ну очень похож на Князева, — от

«Вечерка» дозвонилась

Заслуженная артистка РФ Елена Морозова:

— Я исполнила в сериале роль преподавателя актерского мастерства. Все артисты старались быть похожими на реальных музыкантов. И во время съемок они часто критиковали самих себя за то, что не всегда соответствуют своим героям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Князев, лидер группы «КняZz», один из экс-лидеров группы «Король и Шут»:

— В формате кино открылись новые ракурсы наших взаимоотношений, словно со стороны. Фэнтези затягивает. Зная, что будет дальше, сильно жду следующих серий. Судя по оценкам на онлайн-платформе, работа выполнена как минимум не зря. Как максимум — поглядим в процессе погружения в мир «Короля и Шута».

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