Шоураннер "Дома дракона" раскрыл детали нового сезона

Шоураннер сериала «Дом дракона» Райан Кондал раскрыл некоторые детали второго сезона. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.
«Вы встретитесь с пятью новыми драконами», — поделился Кондал. Продюсер добавил, что съемки предстоящего сезона начнутся «очень скоро» в 2023 году.
Писатель Джордж Мартин, автор оригинальных произведений, по которым были сняты «Игра престолов» и «Дом дракона», поддержал адаптацию своих книг. «Давление от критики адаптирования сериалов — ничто по сравнению с давлением от ожиданий окончания романов», — заявил он.
Ранее в HBO сообщили, что новый сезон «Дома дракона» выйдет не раньше лета 2024 года.