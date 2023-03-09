Шоураннер "Дома дракона" раскрыл детали нового сезона

Шоураннер сериала «Дом дракона» Райан Кондал раскрыл некоторые детали второго сезона. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

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«Вы встретитесь с пятью новыми драконами», — поделился Кондал. Продюсер добавил, что съемки предстоящего сезона начнутся «очень скоро» в 2023 году.

Писатель Джордж Мартин, автор оригинальных произведений, по которым были сняты «Игра престолов» и «Дом дракона», поддержал адаптацию своих книг. «Давление от критики адаптирования сериалов — ничто по сравнению с давлением от ожиданий окончания романов», — заявил он.