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30 минут назад

Шоураннер "Дома дракона" раскрыл детали нового сезона

Газета.Ruиещё 1

Шоураннер сериала «Дом дракона» Райан Кондал раскрыл некоторые детали второго сезона. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

Шоураннер "Дома дракона" раскрыл детали нового сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вы встретитесь с пятью новыми драконами», — поделился Кондал. Продюсер добавил, что съемки предстоящего сезона начнутся «очень скоро» в 2023 году.

Писатель Джордж Мартин, автор оригинальных произведений, по которым были сняты «Игра престолов» и «Дом дракона», поддержал адаптацию своих книг. «Давление от критики адаптирования сериалов — ничто по сравнению с давлением от ожиданий окончания романов», — заявил он.

Ранее в HBO сообщили, что новый сезон «Дома дракона» выйдет не раньше лета 2024 года.

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,
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