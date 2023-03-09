На Netflix вышла вторая часть четвертого сезона сериала «Ты»

Netflix выпустил вторую часть четвёртого сезона сериала «Ты». Она уже доступна для просмотра с субтитрами на русском языке в оригинальной озвучке. Напомним, что сам Netflix в России не работает.

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.