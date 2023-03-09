Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты подробности второго сезона сериала "Дом дракона"

Мария Иглина

Шоураннер сериала "Дом Дракона" Райан Кондал рассказал о некоторых деталях второго сезона проекта. Подробностями он поделился на мероприятии FYC канала HBO, пишет The Hollywood Reporter.

По словам Кондала, зрителей ждет целых пять новых драконов. Он также отметил, что съемки нового сезона стартуют уже совсем скоро в 2023 году.

Съемки сериала о географе Арсеньеве начнутся осенью

Кроме этого, автор оригинальных произведений, по которым были сняты "Игра престолов" и "Дом дракона", Джордж Мартин заявил, что он впечатлен как Кондал адаптировал его роман, а также творческими дополнениями.

Ранее Стоун вспомнила, как лишилась опеки над сыном из-за "Основного инстинкта".

Сериалы,Видео,Игра престолов,Райан Кондал,Джордж Мартин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий