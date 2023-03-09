Шоураннер сериала "Дом Дракона" Райан Кондал рассказал о некоторых деталях второго сезона проекта. Подробностями он поделился на мероприятии FYC канала HBO, пишет The Hollywood Reporter.

По словам Кондала, зрителей ждет целых пять новых драконов. Он также отметил, что съемки нового сезона стартуют уже совсем скоро в 2023 году.