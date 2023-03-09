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2 часа назад

Продолжение сериала "ЮЗЗЗ" не снимут в Ростове-на-Дону

Газета.Ruиещё 1

Второй сезон сериала «ЮЗЗЗ» не будут снимать в Ростове-на-Дону, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Продолжение "ЮЗЗЗ" не снимут в Ростове-на-Дону
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дата старта съемок пока не раскрывается, куда именно переместится действие, также не уточняется.

К ролям Дыма и Равиля в новом сезоне вернутся актеры Антон Кузнецов и Кузьма Котрелев. Сменится режиссер сериала, однако на месте останется продюсер Юрий Сапронов.

Действие первого сезона разворачивалось в ростовских «фавелах», где главный герой, программист с планами на работу в США, вынужден сталкиваться с криминальными обстоятельствами. В первом сезоне также снялись Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарев и Гела Месхи.

Первый сезон «ЮЗЗЗ» попал в топ лучших российских сериалов 2022 года по версии «Газеты.ру».

Сериалы,Кузьма Котрелев,Юрий Сапронов,Дмитрий Чеботарев,Антон Кузнецов,Гела Месхи,
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