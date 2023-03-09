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1 час назад

Актер Судейкис о сериале «Тед Лассо»: «Получаем отзывы от тренеров – это лестно, они могли подумать, что я высмеиваю их. Некоторые вдохновились»

Sports.ru

Актер Джейсон Судейкис рассказал, что футбольные тренеры вдохновляются сериалом «Тед Лассо».

Судейкис высказался о сериале «Тед Лассо»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Чаще всего мы получаем отзывы [о сериале] от тренеров. Это лестно, потому что они могли подумать, что я высмеиваю их.

Причем некоторые чувствуют, что [сериал] даже повлиял на них и вдохновил. Это очень лестно.

И это также удивляет меня, как и любая надежда, которую люди получают от нашего веселого комедийного шоу.

Готовясь к роли, мы ходили на матч АПЛ почти каждые выходные. И в этом сезоне нам чаще обычного нужно было спускаться на поле после матча», – сказал Судейкис в интервью AP.

Сериалы,Джейсон Судейкис,
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