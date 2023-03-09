Судейкис высказался о сериале «Тед Лассо»

Актер Джейсон Судейкис рассказал, что футбольные тренеры вдохновляются сериалом «Тед Лассо».
«Чаще всего мы получаем отзывы [о сериале] от тренеров. Это лестно, потому что они могли подумать, что я высмеиваю их.
Причем некоторые чувствуют, что [сериал] даже повлиял на них и вдохновил. Это очень лестно.
И это также удивляет меня, как и любая надежда, которую люди получают от нашего веселого комедийного шоу.
Готовясь к роли, мы ходили на матч АПЛ почти каждые выходные. И в этом сезоне нам чаще обычного нужно было спускаться на поле после матча», – сказал Судейкис в интервью AP.