Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Первый эпизод сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» снимет режиссер «Декстера»

Чемпионат.comиещё 1

По информации издания The Hollywood Reporter, первый эпизод сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» поставит режиссёр «Декстера» Майкл Куэста.

Первый эпизод сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» снимет режиссер «Декстера»
Фото: Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Также стало известно, что в шоу появятся абсолютно новые актёры: Майкл Гандольфини, Маргарита Левиева, Майкл Гастон и Сандрин Холт. Последняя сыграет Ванессу Фиск — жену Уилсона Фиска или Кингпина, образ которого вновь воплотит Винсент Д’Онофрио. А вот Дебора Энн Уолл (Карен) и Элден Хенсон (Фогги) не вернутся точно.

Ещё в шоу появится Джон Бернтал с ролью Карателя. Актёр играл персонажа в собственном сериале.

Производство 18-серийного сериала начнётся в этом месяце в Нью-Йорке. Сериал выйдет весной 2024 года и станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.

Сериалы,Майкл Гастон,Маргарита Левиева,Элден Хенсон,Майкл Куэста,Джон Бернтал,Дебора Уолл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий