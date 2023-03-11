Первый эпизод сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» снимет режиссер «Декстера»

Также стало известно, что в шоу появятся абсолютно новые актёры: Майкл Гандольфини, Маргарита Левиева, Майкл Гастон и Сандрин Холт. Последняя сыграет Ванессу Фиск — жену Уилсона Фиска или Кингпина, образ которого вновь воплотит Винсент Д’Онофрио. А вот Дебора Энн Уолл (Карен) и Элден Хенсон (Фогги) не вернутся точно.