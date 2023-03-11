"Майкл" из "Офиса" воссоединился с коллегами по сериалу

Актер Стив Карелл пришел на подкаст Дженны Фишер, которая сыграла в сериале "Офис" Пэм, и Анджелы Кинси, исполнившей роль Анджелы. Благодаря шоу коллеги воссоединились.
Звезды дружат и периодически создают совместные проекты. Стив Карелл стал новым героем шоу Фишер и Кинси. После записи актеры сфотографировались вместе и выложили селфи в личных блогах.
Карелл недавно сыграл в психологическом триллере "Пациент". В этом сериале психиатр пытается не допустить, чтобы его пациент-маньяк совершил новые преступления.
В августе 2022 года актер отпраздновал 60-й день рождения.