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1 час назад

“Майкл” из “Офиса” Стив Карелл воссоединился с коллегами по сериалу

Мира Маркина

Актер Стив Карелл пришел на подкаст Дженны Фишер, которая сыграла в сериале "Офис" Пэм, и Анджелы Кинси, исполнившей роль Анджелы. Благодаря шоу коллеги воссоединились.

"Майкл" из "Офиса" воссоединился с коллегами по сериалу
Фото: Кадр из сериала "Офис"Кадр из сериала "Офис"

Звезды дружат и периодически создают совместные проекты. Стив Карелл стал новым героем шоу Фишер и Кинси. После записи актеры сфотографировались вместе и выложили селфи в личных блогах.

Карелл недавно сыграл в психологическом триллере "Пациент". В этом сериале психиатр пытается не допустить, чтобы его пациент-маньяк совершил новые преступления.

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В августе 2022 года актер отпраздновал 60-й день рождения.

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