Второй сезон «Уэнсдэй» будет страшнее и потеряет одну фишку

Гостьей недавнего выпуска шоу Джимми Фэллона стала популярная актриса Дженна Ортега. В ходе интервью она поделилась не только подробностями о своей главной роли в шестой части «Крика», но и немного рассказала о втором сезоне сериала «Уэнсдэй».

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Ортега сообщила, что производство нового сезона находится на очень ранней стадии, и сценарий пока не сформирован — шоураннеры обсуждают общие идеи для продолжения.