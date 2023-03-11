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59 минут назад

Второй сезон «Уэнсдэй» будет страшнее и потеряет важную для подростков фишку

Cq.ru

Гостьей недавнего выпуска шоу Джимми Фэллона стала популярная актриса Дженна Ортега. В ходе интервью она поделилась не только подробностями о своей главной роли в шестой части «Крика», но и немного рассказала о втором сезоне сериала «Уэнсдэй».

Второй сезон «Уэнсдэй» будет страшнее и потеряет одну фишку
Фото: Cq.ruCq.ru

Ортега сообщила, что производство нового сезона находится на очень ранней стадии, и сценарий пока не сформирован — шоураннеры обсуждают общие идеи для продолжения.

По словам актрисы, второй сезон может стать более «хоррорным», а романтических линий будет меньше, чем в дебютном сезоне.

Сериалы,Крик,Дженна Ортега,Джимми Фэллон,
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