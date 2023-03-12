3 корейских сериала, которые стоит посмотреть

Корейские фильмы и сериалы обрели необычайную популярность среди россиян благодаря таким проектам, как "Паразиты" и "Игра в кальмара".
"Рамблер" расскажет о трех корейских сериалах, которые стоит посмотреть не только любителям дорам.
Во время солнечного затмения девушка из XXI века попадает в прошлое, во времена государства Коре. Главная героиня оказывается в центре политических интриг. За время пребывания в прошлом ей удается обзавестись врагами, сторонниками и даже найти любовь.
До конца проекта сохранится интрига в том, сможет ли обычная девушка предотвратить трагедию, которая произошла много лет назад. В сериале всего один сезон.
Зрители смогут узнать о жизни супруги последнего императора монгольской империи Юань. Главная героиня потеряла родителей еще в детстве. Девушке придется пройти через множество трудностей. Сначала она станет наложницей китайского правителя, затем одной из его жен, а после – императрицей. В проекте один сезон.
Этот сериал определенно оценят поклонники музыкального коллектива BTS, поскольку одну из главных ролей исполнил Ким Техен (Ви). Сериал расскажет обо всех этапах взросления, о любви и натсоящей дружбе. Интересно, что Техен записал для проекта саундтрек It’s Definitely You вместе с Ким Сокджином. В сериале один сезон.