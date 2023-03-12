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8 минут назад

3 корейских сериала, которые стоит посмотреть

Мария Иглина

Корейские фильмы и сериалы обрели необычайную популярность среди россиян благодаря таким проектам, как "Паразиты" и "Игра в кальмара".

3 корейских сериала, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из сериала "Алое сердце"Кадр из сериала "Алое сердце"

"Рамблер" расскажет о трех корейских сериалах, которые стоит посмотреть не только любителям дорам.

"Алое сердце"

Кадр из сериала "Алое сердце"

Во время солнечного затмения девушка из XXI века попадает в прошлое, во времена государства Коре. Главная героиня оказывается в центре политических интриг. За время пребывания в прошлом ей удается обзавестись врагами, сторонниками и даже найти любовь.

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До конца проекта сохранится интрига в том, сможет ли обычная девушка предотвратить трагедию, которая произошла много лет назад. В сериале всего один сезон.

"Императрица Ки"

Кадр из сериала "Императрица Ки"

Зрители смогут узнать о жизни супруги последнего императора монгольской империи Юань. Главная героиня потеряла родителей еще в детстве. Девушке придется пройти через множество трудностей. Сначала она станет наложницей китайского правителя, затем одной из его жен, а после – императрицей. В проекте один сезон.

"Отряд Хваран"

Кадр из сериала "Отряд Хваран"

Этот сериал определенно оценят поклонники музыкального коллектива BTS, поскольку одну из главных ролей исполнил Ким Техен (Ви). Сериал расскажет обо всех этапах взросления, о любви и натсоящей дружбе. Интересно, что Техен записал для проекта саундтрек It’s Definitely You вместе с Ким Сокджином. В сериале один сезон.

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