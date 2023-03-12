Все, что нужно знать о втором сезоне сериала «Одни из нас»

Сериал «Одни из нас» переживёт ещё один сезон. Хитовый постапокалиптический проект от HBO стал адаптацией одноимённой видеоигры NaughtyDog для PlayStation 2013 года и рассказывает о вызванной грибком пандемии в США, из-за которой возникают существа-каннибалы. «После незабываемого первого сезона мне не терпится увидеть, как эта команда снова затмит себя во втором сезоне», — заявила в начале этого года глава отдела драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси. С момента выхода на экраны сериал под руководством Педро Паскаля и Беллы Рамзи побил рекорды, собрав 4,7 млн зрителей на линейных каналах и HBO Max. Вот всё, что мы знаем о втором сезоне на данный момент.

Фото: Кадр из сериала "Одни из нас" Кадр из сериала "Одни из нас"

О чём будет второй сезон?

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Хотя сериал был продлён на второй сезон в начале 2023 года, пока раскрыто мало подробностей о направлении предстоящей части. Однако шоураннеры намекнули в статье на обложке журнала Hollywood Reporter, что, скорее всего, он будет повествовать о содержании второй игры в серии видеоигр. «Я очень благодарен Нилу Дракманну и HBO за наше сотрудничество, и ещё больше я благодарен миллионам людей, которые присоединились к нам в этом путешествии. Зрители дали нам шанс на продолжение, и я, как поклонник персонажей и мира, созданного Нилом и Naughty Dog, готов снова окунуться в него», — сказал сценарист Крейг Мазин о возобновлении сериала.

Первый сезон был тесно связан с первой частью видеоигры и рассказывал о попытке закоренелого контрабандиста Джоэла перевезти юную Элли, которая, по его мнению, обладает лекарством от грибковой инфекции, погубившей мир, через постапокалиптические Соединённые Штаты.

Кто входит в актёрский состав второго сезона?

Белла Рамзи подтвердила, что она вновь сыграет главную роль Элли. А пока актриса будет сниматься в других проектах до начала производства второго сезона. Также ожидается возвращение Паскаля в роли Джоэла. Хотя новость о кастинге ещё не подтверждена, актёр уже говорил о съёмках второго сезона в предыдущих интервью. Во второй части ожидается появление ещё одного персонажа — Дины. Поклонники видеоигры уже начали предполагать, что девушка, с любопытством наблюдающая за Элли издалека в шестом эпизоде, и есть Дина (Паолина ван Клиф), которая, по их прогнозам, станет главной героиней предстоящего сезона, исходя из сюжета видеоигры.

Будет ли трейлер ко второму сезону?

Трейлер ко второму сезону «Одни из нас» ещё не выпущен. Если график будет таким же, как и в первом сезоне, поклонники могут ожидать появления полноценного трейлера примерно за месяц до премьеры второй части.

Когда состоится премьера второго сезона?

Хотя дата премьеры второго сезона ещё не определена, Паскаль сообщил изданию Collider, что есть вероятность, что съёмки нового сезона могут начаться в этом году.

Будет ли третий сезон «Одни из нас»?