Сценарист «Короля и Шута» объяснил, почему Горшка трудно показать настоящим

Сериал «Король и Шут» установил абсолютный рекорд по просмотрам в день премьеры. Сценарист Дмитрий Лемешев рассказал о работе над проектом и создании образа лидера панк-группы Михаила Горшенева, известного как Горшок.
Зрители хорошо приняли новый сериал режиссера Рустама Мосафира, о чем говорит высокий рейтинг на «Кинопоиске». Пользователи Сети оценили «Король и Шут» на 8,3 балла из десяти возможных. Такой положительной реакции команде проекта удалось добиться благодаря упорному труду и внимательному сбору информации о легендарном коллективе.
Несмотря на это, далеко не всем понравилось, каким Горшок предстал на экране. Лемешев объяснил, почему музыканта трудно показать настоящим.
«И сейчас, читая гневные отзывы, мол, показали наркоманом и прочее, хотелось бы сказать, что если бы мы действительно показали Горшка, каким он был, все бы рухнули на пол, потому что это была реально серьезная зависимость которая влияла и на группу, и на него. Мы делали сериал о мифе и делали это кинематографично, в том числе и смерть Михаила Горшенева», — объяснил Лемешев «Свободной прессе».
Сценарист сериала отметил, что уместить 25-летнюю историю группы в восьми сериях было непросто. Кроме того, исторические факты нужно было переплести с фантастическими историями по песням музыкального коллектива.