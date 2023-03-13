Сценарист «Короля и Шута» объяснил, почему Горшка трудно показать настоящим

«И сейчас, читая гневные отзывы, мол, показали наркоманом и прочее, хотелось бы сказать, что если бы мы действительно показали Горшка, каким он был, все бы рухнули на пол, потому что это была реально серьезная зависимость которая влияла и на группу, и на него. Мы делали сериал о мифе и делали это кинематографично, в том числе и смерть Михаила Горшенева», — объяснил Лемешев «Свободной прессе».