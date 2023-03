Сериал «Одни из нас» обогнал «Дом дракона» по числу зрителей

Экранизация компьютерной игры The Last of Us превзошла «Дом дракона» по общему числу просмотров. Об этом рассказали в HBO.

Заключительная серия первого сезона проекта вышла на экраны 13 марта. За последними похождениями Джоэла и Элли наблюдали 8,2 миллиона зрителей. Предыдущая серия собрала у телевизоров на 100 тысяч человек меньше. Всего за сериалом следили 30,4 миллиона человек. Это позволило The Last of Us обогнать спин-офф «Игры престолов» по общей аудитории.