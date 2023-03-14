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1 час назад

Сериал «Одни из нас» обогнал «Дом дракона» по числу зрителей

Слово и Дело

Экранизация компьютерной игры The Last of Us превзошла «Дом дракона» по общему числу просмотров. Об этом рассказали в HBO.

Сериал «Одни из нас» обогнал «Дом дракона» по числу зрителей
Фото: Слово и делоСлово и дело

Заключительная серия первого сезона проекта вышла на экраны 13 марта. За последними похождениями Джоэла и Элли наблюдали 8,2 миллиона зрителей. Предыдущая серия собрала у телевизоров на 100 тысяч человек меньше. Всего за сериалом следили 30,4 миллиона человек. Это позволило The Last of Us обогнать спин-офф «Игры престолов» по общей аудитории.

Сценаристы Нил Дракманн и Крейг Мэйзин уже приступили к написанию истории второго сезона. По их словам, в основе продолжения будет лежать The Last of Us Part 2.

Сериалы,Игра престолов,Нил Дракманн,
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