Эшли Джонсон высказалась о о Белле Рамзи

Эшли Джонсон, сыгравшая Элли в обеих частях The Last of Us, дала интервью изданию Deadline и высказала своё мнение по поводу того, что её персонажа сыграла Белла Рамзи. Джонсон полностью поддерживает коллегу и радуется её успеху.