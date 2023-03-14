Калюжный и Милославская снимутся в сериале "‎Челюскин. Первые"

Стася Милославская и Глеб Калюжный снимутся в новом сериале Федора Бондарчука " Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике.

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История шестисерийного проекта будет развиваться в 1934 году, когда прохождение Северного морского пути за одну навигацию было амбициозной целью.

Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили в то, что на пароходе "Челюскин" им удастся выполнить поставленную задачу.

Но великие идеи обернулись не меньшей трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. В суровых арктических условиях "челюскинцам" придется каждую минуту бороться за жизнь, не дожидаясь спасателей с "большой земли".

" Челюскин. Первые" расскажет реальную историю проведения спасательной операции в Арктике, в ходе которой было спасено 104 человека.

Помимо Калюжного и Милославской в сериале также снимутся Кирилл Кяро, Дмитрий Чеботарев и другие. Шоураннером проекта стал Федор Бондарчук.