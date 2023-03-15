Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вновь сыграют вместе в комедийном сериале от Apple

Чемпионат.comиещё 1

По информации издания Deadline, закадычные друзья Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вновь сыграют в сериале друг с другом. Apple заказала целый сезон безымянного комедийного шоу, сценаристом и продюсером которого выступит Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик», «Предсказание»).

Макконахи и Харрельсон вновь сыграют вместе в комедийном сериале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Макконахи и Харрельсон сыграют двух старых друзей, живущих по соседству. В какой-то момент их дружба подвергнется серьёзной проверке после того, как их семьи начнут жить все вместе на одном ранчо в Техасе. Других деталей, включая дату премьеры и полноценный актёрский состав, о сериале пока нет.

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон дружат с середины 90-х после съёмок в фильмах «Добро пожаловать в Голливуд» и «Эд из телевизора». Впоследствии оба актёра сыграли главные роли в первом сезоне детективной драмы «Настоящий детектив» от HBO, вышедшем в 2014 году.

Сериалы,Предсказание,Настоящий детектив,Дэвид Рид,Вуди Харрельсон,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий