Создатели "Одних из нас" хотят выпустить еще несколько сезонов

На HBO завершился показ первого сезона «Одних из нас» — сериальной адаптации культовой видеоигры «The Last of Us» про путешествие контрабандиста и маленькой девочки через постапокалиптическую Америку. Одним из авторов шоу стал создатель «Чернобыля» Крейг Мейзин, а в главных ролях снялись звезды «Игры престолов» Педро Паскаль и Белла Рамзи. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков (со спойлерами) делится впечатлениями от всех девяти эпизодов «Одних из нас».

«Окей». Наверное, это короткое междометие никогда еще не звучало столь многозначительно. В него уместилась и горечь от сбывшегося пророчества («Нас могут предать только те, кому мы доверяем»), и ужас от осознания того, что человечеству подписан смертный приговор, и стальная решимость проигнорировать все вышеперечисленное, жить с этим дальше. Столько, сколько выйдет прожить. Тем более что ничего уже не изменишь.

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Первый сезон «Одних из нас» спустя два месяца в эфире подошел к концу. А вместе с ним и долгое путешествие Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) сквозь погибшую Америку, которая кишит кровожадными мутантами и еще более кровожадными людьми, потерявшими человеческий облик. Путешествие, завершившееся самым страшным выбором, какой может выпасть человеку: спасти мир или спасти близкого. Но вот вопрос — кому захочется спасать такой мир, если для этого потребуют заплатить такую немыслимую цену? На этот вопрос не хочется отвечать, хотя в глубине души ответ, скорее всего, известен каждому.

Игра «Одни из нас», вышедшая, страшно подумать, десять лет назад, рассказывала историю о том, как человечество погубило само себя, поскольку его судьба по роковому стечению обстоятельств оказалась в руках одного истерзанного, насквозь травмированного отца. Сериал «Одни из нас» рассказывает историю о том, как человечество погубило само себя дважды. Точку в этой ветви эволюции, да, все так же ставит Джоэл, который предпочитает спасти приемную дочь вместо всех остальных на Земле (те, кто играл во вторую часть игры, в курсе, что он заплатит за это сполна). Но уже из пролога мы узнаем, что в 2003 году конец света не свалился на наши головы из ниоткуда, — просто до этого десятилетиями никто толком не прислушивался к предостережениям.

Возможно, это самая правдоподобная деталь во всем шоу. Которая к тому же забавным образом склеивает оба варианта русского перевода названия «The Last of Us»: нелепое официальное «Одни из нас» и правильное «Последние из нас» (именно такое, к слову, дается в русских субтитрах на самом HBO Max). Последние из нас — это и есть одни из нас.

Заставка, в которой витиеватыми цветками распускаются смертоносные грибницы, понравилась соавтору шоу Крейгу Мейзину тем, что в ней разрушительный грибок изображен невероятно красивым. Примерно таким же в «Одних из нас» предстает и человек: это опухоль на теле планеты, но в эту опухоль нельзя не влюбиться. В постапокалиптике мысль о том, что люди часто бывают чудовищнее любых чудовищ, довольно затаскана, однако сериал не слишком на ней зацикливается — и предпочитает описывать человечество во всем его многообразии.

Третья серия, почти целиком посвященная истории Билла и Фрэнка (грандиозные роли Ника Оффермана и Мюррея Бартлетта), напоминает, что даже внутри конца света можно найти свое счастье, прожить тихую жизнь на своих условиях, не теряя достоинства до самого конца. Фашисты-диктаторы, революционеры-каратели и каннибалы-проповедники во вселенной «The Last of Us» обитают не так уж далеко от (сравнительно) мирных поселений, сумевших претворить в жизнь коммунистическую утопию. Чистого — или, во всяком случае, беспочвенного — зла не существует, говорят «Одни из нас», на все бывают свои мотивы — которые нет, не оправдывают, но хотя бы помогают понять.

Все это так или иначе присутствовало в оригинальной «The Last of Us», однако в силу иммерсивной природы видеоигрового медиума акцент в ней смещался на эмоции. Сериал же, не имея в своем распоряжении геймплея, делает ставку на смыслы — и не промахивается. Сложно сказать, выйдет ли в связи с этим из шоу не только культурный (тут уже все ясно по одним только телевизионным рейтингам), но и индустриальный феномен (Мейзин, по уровню сторителлинга сравнивающий игру с «Лоуренсом Аравийским», считает, что после сериала адаптации видеоигр уже не будут прежними). Как бы то ни было, для фанатов это в любом случае настоящий подарок — все здешние шероховатости искупает как минимум блестящий дуэт Паскаля и Рамзи, чьи Джоэл и Элли ни капли не уступают своим игровым прототипам, а в чем-то, возможно, их и превосходят. Тем более, как известно, сериалов, где Паскаль изображает сурового наемника, на чьем попечении оказывается ребенок, растапливающий его сердце, много не бывает. Таков путь.