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2 часа назад

Сын Дмитрия Нагиева сыграл бандита в новом сезоне сериала "Училки в законе"

Российская Газета

Кирилл Нагиев, сын Дмитрия Нагиева, снялся в очередном сезоне сериала "Училки в законе", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Пятница!", где будет транслироваться шоу.

Сын Нагиева сыграл бандита в новом сезоне "Училок в законе"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Нагиеву-младшему досталась роль бандита, который вступает в романтическую связь с одной из главных героинь, а параллельно занимается незаконной деятельностью.

Новый сезон "Училок в законе" стартует 17 марта.

Фильмография Кирилла Нагиева довольно обширна. В свои 33 года он успел сняться более чем в двадцати проектах, среди них обе части "Холопа", "Тень звезды", "Марафон желаний".

Также в новом сезоне "Училок" сыграет сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев.

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