Магия иссякла: «Уиллоу» закрыли после одного сезона

Студия Disney решила закрыть свой фэнтези-сериал «Уиллоу» после дебютного сезона — он выходил на сервисе Disney+.
О причинах закрытия не сообщают, однако решение может быть связано с пересмотром политики компании, которая сокращает бюджеты своих проектов онлайн-кинотеатра. Кроме того, на подобный ход могли повлиять слабые просмотры и критика проекта со стороны аудитории.
Сериал выступал сиквелом к одноимённой ленте Рона Ховарда 1988 года, одну из главных ролей в которой исполнял Уорвик Дэвис («Звёздные войны»). Сюжет рассказывал про жителя деревни лилипутов, который хотел стать магом — однажды он находил у реки младенца «больших людей», после чего его втягивали в противостояние со злой колдуньей Бавмордой.
Критики оценили сериал-продолжение довольно положительно, а вот простым пользователям он не особо понравился — проект особенно ругали за низкое качество сценария и общее несоответствие оригиналу. На агрегаторе Metacritic пользователи и вовсе «разнесли» шоу — его оценка там составляет 2,7 балла.