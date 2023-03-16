Опубликован трейлер черной комедии «Грызня»

Сюжет строится вокруг дорожного конфликта, сильно повлиявшего на его участников.
Netflix и A24 выпустили трейлер 10-серийного телепроекта под названием «Грызня». Его события разворачиваются на одной из магистралей, где в нелепой схватке сходятся два незнакомца, участника дорожно-транспортного происшествия.
Он – Дэнни Чо (Стивен Ян), не очень удачливый строительный подрядчик, она – Эми Лоу (Али Вонг), самонадеянная бизнесвумен-идеалистка. По ходу сериала растущие ставки вражды разрушают жизни и отношения двух людей, которые до этого не ведали о существовании друг друга.
Создал проект Ли Сан-джин, сценарий написал Сонни Ли с соавторами, он же поставил несколько эпизодов. В сериале также снялись Джозеф Ли, Патти Ясутаке, Эндрю Сантино, Дэвид Чоу и др. На Netflix сериал «Грызня» выйдет 6-го апреля.