Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Опубликован трейлер сериала в жанре черной комедии «Грызня»

Inc-News

Сюжет строится вокруг дорожного конфликта, сильно повлиявшего на его участников.

Опубликован трейлер черной комедии «Грызня»
Фото: Inc-NewsInc-News

Netflix и A24 выпустили трейлер 10-серийного телепроекта под названием «Грызня». Его события разворачиваются на одной из магистралей, где в нелепой схватке сходятся два незнакомца, участника дорожно-транспортного происшествия.

Он – Дэнни Чо (Стивен Ян), не очень удачливый строительный подрядчик, она – Эми Лоу (Али Вонг), самонадеянная бизнесвумен-идеалистка. По ходу сериала растущие ставки вражды разрушают жизни и отношения двух людей, которые до этого не ведали о существовании друг друга.

Создал проект Ли Сан-джин, сценарий написал Сонни Ли с соавторами, он же поставил несколько эпизодов. В сериале также снялись Джозеф Ли, Патти Ясутаке, Эндрю Сантино, Дэвид Чоу и др. На Netflix сериал «Грызня» выйдет 6-го апреля.

Сериалы,Сонни Ли,Али Вонг,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий