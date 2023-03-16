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1 час назад

Появились детали сюжета нового спин-оффа «Доктора Кто»

Игромания.ру

В сети появились детали нового спин-оффа фантастического сериала «Доктор Кто», который будет посвящён организации UNIT.

Появились детали сюжета нового спин-оффа «Доктора Кто»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В мифологии шоу UNIT занимается вопросами внеземных угроз, причём представители этой конторы участвовали в сериале и в далёком прошлом проекта — ещё до появления девятой версии Доктора в исполнении Кристофера Экклстона.

Шоу сосредоточится на деятельности главы UNIT Кейт Стюарт (Джемма Редгрейв), которая ранее появлялась в 10 эпизодах основного сериала. Предполагается, что Кейт станет частью сюжета и грядущих спецэпизодов самого «Доктора», где к основной роли ненадолго вернулся Дэвид Теннант — позже центральную партию будет исполнять Шути Гатва («Сексуальное просвещение»).

Данный спин-офф будет не единственным дополнением к основному сериалу — об этом упоминал шоураннер Рассел Т. Дэвис, который вернулся к работе над сценариями проекта. А недавно автор заявил, что четвёртый эпизод нового сезона (14-го) стал одной из лучших работ его карьеры.

Точной даты релиза у спин-оффа пока нет, а релиз первого спецэпизода с Теннантом ожидается в этом году.Джемма Редгрейв в роли Кейт

Сериалы,Джемма Редгрейв,Кристофер Экклстон,Дэвид Теннант,
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