Появились детали сюжета нового спин-оффа «Доктора Кто»

В сети появились детали нового спин-оффа фантастического сериала «Доктор Кто», который будет посвящён организации UNIT.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В мифологии шоу UNIT занимается вопросами внеземных угроз, причём представители этой конторы участвовали в сериале и в далёком прошлом проекта — ещё до появления девятой версии Доктора в исполнении Кристофера Экклстона.

Шоу сосредоточится на деятельности главы UNIT Кейт Стюарт (Джемма Редгрейв), которая ранее появлялась в 10 эпизодах основного сериала. Предполагается, что Кейт станет частью сюжета и грядущих спецэпизодов самого «Доктора», где к основной роли ненадолго вернулся Дэвид Теннант — позже центральную партию будет исполнять Шути Гатва («Сексуальное просвещение»).

Данный спин-офф будет не единственным дополнением к основному сериалу — об этом упоминал шоураннер Рассел Т. Дэвис, который вернулся к работе над сценариями проекта. А недавно автор заявил, что четвёртый эпизод нового сезона (14-го) стал одной из лучших работ его карьеры.