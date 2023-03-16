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2 часа назад

"Король шаманов": что будет в продолжении самого популярного в России аниме

Диана Товсепова

Одним из самых популярных аниме-сериалов в России и тех проектах, на которых выросло целое поколение считается "Король шаманов".

Первая аниме-адаптация манги «Шаман Кинг» выходила с 4 июля 2001 по 25 сентября 2002 года, однако на тот момент манга была не дописана, поэтому финал сериала отличается от концовки первоисточника.

Для фанатов культового аниме по всему миру скоро произойдет значимое событие - выйдет продолжение "Короля шаманов", экранизация одноименной манги "Шаман Кинг: Цветы", написанной автором классической серии "Шаман Кинг" и ее спин-оффов Хироюки Такэи.

Согласно первому трейлеру сиквела культового аниме, в продолжении истории про "Короля Шаманов" зрителям расскажут о приключениях Ханы Асакуры — сына главного героя оригинальной истории Йо Асакуры и его жены Анны Кеямы. Мальчик носит с собой духа-хранителя Йо, и, несмотря на близость со своими родителями, Хана большую часть времени живет без них двоих. Он проводит жизнь в Токио с друзьями, но судьба Ханы переворачивается с ног на голову, когда появляется женщина по имени Алуми и утверждает, что она его невеста.

Трейлер, созданный Studio Bridge, оправдывает ожидания фанатов, поэтому миллионы зрителей уже с нетерпением ждут перезагрузки культовой манги.

Открытые источники

А что касается первого постера Shaman King Flowers, то он подчеркивает ряд знакомых лиц. Конечно, Хана находится в центре картины. Плакат подтверждает, что сиквел Shaman King дебютирует в январе 2024 года, так что у фанатов есть время пересмотреть первую часть, прежде чем король шаманов вернется

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