Иншаков резко ответил «Гоблину» на критику сериала «Бригада»

Президент Ассоциации каскадёров Российской Федерации Александр Иншаков, который принимал участие в сериале «Бригада», отреагировал на критику данного проекта известным блогером и переводчиком Дмитрием «Гоблином» Пучковым.

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«Видимо блогер Пучков хочет привлечь к себе внимание. Это абсолютно достоверный материал, и показана была лишь малая толика того, что можно было показать в то время. Сериал нравится всем, а блогер Пучков пусть гуляет дальше», — прокомментировал Иншаков для издания НСН.

Также следует отметить, публицист сделал заявление о том, что персонажи картины «Бригада» не похожи на настоящих бандитов, и нецензурно обругал их. С его слов, например, Роберт де Ниро в период съемок в киноленте «Схватка» ездил и консультировался по тюрьмам, а Сергей Безруков такого не делал.