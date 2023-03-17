Иншаков резко ответил «Гоблину» на критику сериала «Бригада»

Президент Ассоциации каскадёров Российской Федерации Александр Иншаков, который принимал участие в сериале «Бригада», отреагировал на критику данного проекта известным блогером и переводчиком Дмитрием «Гоблином» Пучковым.
«Видимо блогер Пучков хочет привлечь к себе внимание. Это абсолютно достоверный материал, и показана была лишь малая толика того, что можно было показать в то время. Сериал нравится всем, а блогер Пучков пусть гуляет дальше», — прокомментировал Иншаков для издания НСН.
Также следует отметить, публицист сделал заявление о том, что персонажи картины «Бригада» не похожи на настоящих бандитов, и нецензурно обругал их. С его слов, например, Роберт де Ниро в период съемок в киноленте «Схватка» ездил и консультировался по тюрьмам, а Сергей Безруков такого не делал.
Следует напомнить, что данный сериал был выпущен в 2002 году и мгновенно получил зрительскую любовь. В многосерийном фильме рассказ ведется о главном герое Александре Белов и его друзьях, которые выбрали для себя в жизни преступный путь.