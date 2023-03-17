Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
27 минут назад

Иншаков резко ответил «Гоблину» на критику сериала «Бригада»

FBM.ruиещё 1

Президент Ассоциации каскадёров Российской Федерации Александр Иншаков, который принимал участие в сериале «Бригада», отреагировал на критику данного проекта известным блогером и переводчиком Дмитрием «Гоблином» Пучковым.

Иншаков резко ответил «Гоблину» на критику сериала «Бригада»
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Видимо блогер Пучков хочет привлечь к себе внимание. Это абсолютно достоверный материал, и показана была лишь малая толика того, что можно было показать в то время. Сериал нравится всем, а блогер Пучков пусть гуляет дальше», — прокомментировал Иншаков для издания НСН.

Также следует отметить, публицист сделал заявление о том, что персонажи картины «Бригада» не похожи на настоящих бандитов, и нецензурно обругал их. С его слов, например, Роберт де Ниро в период съемок в киноленте «Схватка» ездил и консультировался по тюрьмам, а Сергей Безруков такого не делал.

Следует напомнить, что данный сериал был выпущен в 2002 году и мгновенно получил зрительскую любовь. В многосерийном фильме рассказ ведется о главном герое Александре Белов и его друзьях, которые выбрали для себя в жизни преступный путь.

Сериалы,Схватка,Александр Иншаков,Роберт де Ниро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий