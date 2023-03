Белла Рэмзи раскрыла примерную дату выхода второго сезона The Last of Us

Актриса Белла Рэмзи недавно стала гостем «Шоу Джонатана Росса». В беседе с ведущим девушка рассказала, когда примерно ждать выхода второго сезона сериала The Last of Us. Она уверена, что продолжение постапокалиптической драмы начнут снимать в этом году или в начале 2024-го.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По её мнению, сама премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года, а может, и в 2025-м.

Я думаю, что мы, вероятно, будем снимать в конце этого года или в начале следующего. Скорее всего, премьера состоится в конце 2024 года или в начале 2025-го.

Финал первого сезона The Last of Us вышел 12 марта. Известно, что исполнительный продюсер шоу Крэйг Мэйзин уже пишет сценарий продолжения.