Авторы «Мандалорца» рассказали о странном имени малыша Грогу

Малыш Йода с первого сезона сериала «Мандалорец» стал любимцем публики, особенно среди фанатов вселенной «Звёздные войны». Во втором сезоне выяснилось, что милого персонажа зовут Грогу — это имя приняли далеко не все поклонники. Многим оно не понравилось, некоторые начали выдавать по теме забавные мемы и всячески шутить. Шоураннеры «Мандалорца » Джон Фавро и Дэйв Филони недавно объяснили, почему они назвали героя Грогу.

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По словам Филони, Дин Джарин сначала воспринял имя Грогу также, как и аудитория. Шоураннер добавил, что Грогу давно не слышал своё имя, но когда его снова так назвали, он стал похож на верного пса, который смотрит на хозяина трогательным взглядом.

Фавро пояснил, что малыш Йода — это своеобразная смесь собаки, человека и рептилии. И когда персонаж станет старше, он не «перерастёт» имя Грогу. Ведь герою и так много лет, и его имя через некоторое время будет более уместным, чем условная кличка «Спарки» или прозвище малыш Йода.

Фавро добавил, что он и его команда смогли создать идеального Грогу — милого, но при этом не слишком приторного.

Он милый, но немного уродливый. Он уродливо-милый… Он очарователен, потому что он не идеален. У него есть щёки, но у него странные острые зубы и странный пушок персикового цвета. Когда он выглядел слишком милым, он выглядел неправильно. Но мы в итоге смогли нащупать правильный баланс.