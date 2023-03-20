Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Вышел трейлер сериала о поп-ММА "Колотушка"

Газета.Ruиещё 1

Онлайн-кинотеатр Premier показал трейлер нового сериала «Колотушка» о братьях, которые вынуждены участвовать в боях поп-ММА ради выплаты долга.

Сериал выйдет онлайн 23 марта. Авторы называют его «ироничным, местами жесткий сериал о боях для тех, кто рос на кассетах с Брюсом Ли, картинах Гая Ричи, играл в Mortal Combat», а также «о взаимовыручке в семье и братской любви, которая проходит испытания».

Тренировки актеров и съемки сериала проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело». «Сериал «Колотушка» рассказывает о преодолении себя. Главный герой попадает в житейское болото, как Мюнхгаузен. Потом усилием воли сам себя из него вытаскивает», — рассказывает режиссер Миша Маралес. «Философия сериала заключается в преодолении себя, своей гордыни, эгоизма. При этом он достаточно легкий и позитивный», — заключил он.

Сериалы,Видео,Брюс Ли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий