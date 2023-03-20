Вышел трейлер сериала о поп-ММА "Колотушка"

Сериал выйдет онлайн 23 марта. Авторы называют его «ироничным, местами жесткий сериал о боях для тех, кто рос на кассетах с Брюсом Ли , картинах Гая Ричи, играл в Mortal Combat», а также «о взаимовыручке в семье и братской любви, которая проходит испытания».

Тренировки актеров и съемки сериала проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело». «Сериал «Колотушка» рассказывает о преодолении себя. Главный герой попадает в житейское болото, как Мюнхгаузен. Потом усилием воли сам себя из него вытаскивает», — рассказывает режиссер Миша Маралес. «Философия сериала заключается в преодолении себя, своей гордыни, эгоизма. При этом он достаточно легкий и позитивный», — заключил он.