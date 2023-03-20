Во втором сезоне «Властелина колец» сыграют еще три звездных актера

Amazon объявила о пополнении актёрского состава сериала «Властелин колец: Кольца власти». В этот раз к касту присоединились сразу три человека:

Кого именно сыграют знаменитые артисты, неизвестно. Помимо них, в продолжении также вернутся все 23 члена съёмочной команды оригинала. Съёмки второго сезона идут прямо сейчас в Великобритании и продлятся ещё как минимум несколько месяцев. За режиссуру в основном отвечают женщины, которые ранее приложили руку к шоу «Песочный человек», «Колесо времени» и к дебютному сезону «Колец власти».