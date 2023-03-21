Авторы «Всё везде и сразу» станут режиссёрами сериала по «Звёздным войнам»

Как сообщает авторитетное издание The Hollywood Reporter, создатели оскароносного фильма «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт либо поставят, либо уже поставили как минимум один эпизод нового сериала по «Звёздным войнам». Речь идёт о Skeleton Crew («Опорная команда»), съёмки которого стартовали летом и завершились в январе.