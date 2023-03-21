Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
48 минут назад

Авторы фильма «Всё везде и сразу» выступят режиссёрами нового сериала по «Звёздным войнам»

Чемпионат.com

Как сообщает авторитетное издание The Hollywood Reporter, создатели оскароносного фильма «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт либо поставят, либо уже поставили как минимум один эпизод нового сериала по «Звёздным войнам». Речь идёт о Skeleton Crew («Опорная команда»), съёмки которого стартовали летом и завершились в январе.

Авторы «Всё везде и сразу» станут режиссёрами сериала по «Звёздным войнам»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Звёздные войны: Опорная команда» расскажет о группе подростков, пытающихся найти путь домой во времена Новой республики. Одну из главных ролей в сериале исполнит Джуд Лоу («Фантастические твари», «Шерлок Холмс»). Продюсером шоу выступит Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и продюсер «Книги Бобы Фетта».

Премьера «Опорной команды» должна состояться до конца 2023 года в онлайн-кинотеатре DIsney+. Сколько эпизодов войдёт в первый сезон, неизвестно.

Сериалы,Шерлок Холмс,Дэниэл Шайнерт,Дэн Кван,Шерлок Холмс,Джон Фавро,Джуд Лоу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий