Вскоре состоится премьера многосерийной мелодрамы «Заполярный вальс»

На телеканале «Россия» 27 марта в 21:20 запланирована премьера многосерийного проекта «Заполярный вальс» (12+). История развернётся вокруг Алёны Бельковой, у которой есть всё, о чём можно мечтать.

Её уклад жизни неожиданно полностью меняет рядовая санитарная экспедиция в Заполярье, в город детства Белозёрск. Возвращение в Санкт-Петербург приносит Алёне одни разочарования: она узнаёт о неприглядном поступке своего отца, отношения с женихом портятся, а работа больше не приносит радости. Девушку всё сильнее тянет в Заполярье.

Она решает бросить всё и снова уехать в Белозёрск. Там героиня будет работать обыкновенным врачом в скромной областной больнице. Север всегда жил в сердце Алёны, поскольку там она чувствовала себя нужной, там провела детство среди оленей и бескрайней тундры, и именно там при помощи нового знакомого, милого пилота вертолёта Миши может узнать тайну своей матери, которая пропала без вести двадцать лет назад.