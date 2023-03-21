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2 часа назад

На телеканале «Россия» 27 марта состоится премьера многосерийной мелодрамы «Заполярный вальс»

FBM.ru

На телеканале «Россия» 27 марта в 21:20 запланирована премьера многосерийного проекта «Заполярный вальс» (12+). История развернётся вокруг Алёны Бельковой, у которой есть всё, о чём можно мечтать.

Вскоре состоится премьера многосерийной мелодрамы «Заполярный вальс»
Фото: FBMFBM

Её уклад жизни неожиданно полностью меняет рядовая санитарная экспедиция в Заполярье, в город детства Белозёрск. Возвращение в Санкт-Петербург приносит Алёне одни разочарования: она узнаёт о неприглядном поступке своего отца, отношения с женихом портятся, а работа больше не приносит радости. Девушку всё сильнее тянет в Заполярье.

Она решает бросить всё и снова уехать в Белозёрск. Там героиня будет работать обыкновенным врачом в скромной областной больнице. Север всегда жил в сердце Алёны, поскольку там она чувствовала себя нужной, там провела детство среди оленей и бескрайней тундры, и именно там при помощи нового знакомого, милого пилота вертолёта Миши может узнать тайну своей матери, которая пропала без вести двадцать лет назад.

Роли в сериале исполнили: Татьяна Лялина, Алексей Анищенко, Олег Фомин, Ольга Кабо и другие актёры.

Сериалы,Алексей Анищенко,Татьяна Лялина,Ольга Кабо,Олег Фомин,
18+
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