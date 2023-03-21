На ТВ выйдут сериалы "Шпион" и "Почка"

"Шпион" - это история о двойном агенте, которому предстоит найти выход из ситуации, которая кажется безвыходной, и сохранить жизнь себе и своей семье.

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Сергей Безруков играет главную роль - талантливого аналитика Андрея Рыбина, который работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Имея за плечами 20-летний стаж работы, он собирается на пенсию. Однако его планам не суждено сбыться: становится известно, что в оперативной группе Рыбина действует американский разведчик-нелегал, и Андрею поручено выявить шпиона…

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По жанру "Шпион" - это остросюжетный детектив, поэтому перестрелок и экшн-сцен в сериале - много. Но создатели сериала делают акцент на том, что в "Шпионе" главное - судьба человека. Сценарий "Шпиона" писали специально под Сергея Безрукова - другие кандидатуры на эту роль не рассматривались.

Режиссер Иван Стаханов говорит об этом так: "В образ Сергей Безруков привнес многое от себя. Он скрупулезно и профессионально работал над каждым диалогом, меняя текст и подгоняя его под характер персонажа. Сергей не из тех актеров, которые просто учат текст и не следят за тем, куда движется характер героя. Он сделал Рыбина человечным и настоящим - из литературного персонажа он превратился в живого человека".

Сергей Безруков так рассказывает о своей роли: "Шпион" - это детектив. Поэтому о своей роли в интригующем проекте трудно говорить, есть страх случайно сказать лишнее. Тем более мой образ в этой истории сам по себе подразумевает фразу: "Болтун - находка для шпиона". Скажу так, в первой серии будет вихрь событий, которые создадут массу проблем для моего героя, он их в последующих сериях будет последовательно решать. Трагическое и смешное рядом, что подчеркнет проект, но надеюсь, в первую очередь, "Шпион" увлечет своим напряженным сюжетом, там действительно хорошо закрученная детективная интрига".

Самым сложным во время съемок, по признанию актера, был не сложный грим или трюковые сцены, а общение на английском языке.

"Для этой роли я специально занимался с преподавателем по английскому языку. В "Шпионе" будут сцены, сыгранные исключительно на английском. У меня он был на школьном уровне, но удалось вспомнить и укрепить иностранный язык. Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом, - рассказывает Сергей. - Несмотря на то, что у меня хороший слух, это было непросто. Кроме того, в "Шпионе" играют английские и канадские актеры ".

Ленту покажут на Первом канале 27-30 марта в 21.45.

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