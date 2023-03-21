Фанаты нашли идеальную Эбби для сериала The Last of Us

Поклонники сериала The Last of Us продолжают поиски идеального актерского состава для второго сезона.

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Роль Эбби фанаты уже отдали Кэти О'Брайан — мастеру боевых искусств и актрисе. Последним ее проектом на март 2023 года значится «Мандалорец», в котором она сыграла Элаю Кейн.

Кэти также можно увидеть в третьем «Человек-муравье», «Агентах Щ.И.Т.», «Мире Дикого Запада» и «Как избежать наказания за убийство».

Актриса находится в отличной физической форме и невооруженным взглядом ее можно спутать с парнем. То, что нужно для суровой Эбби, готовой рвать врагов руками.

Эбби из игры Белла Рамзи, играющая роль Элли, рассказала о примерных сроках выхода второго сезона The Last of Us.