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36 минут назад

Певец Ваня Дмитриенко снимется в скетч-сериале с Михаилом Галустяном

Газета.Ruиещё 1

Певец Ваня Дмитриенко примет участие в скетч-сериале на ТНТ. Об этом сообщает "Вокруг ТВ". Исполнитель снимется в проекте вместе с Михаилом Галустяном.

Ваня Дмитриенко снимется в скетч-сериале с Михаилом Галустяном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Дмитриенко, он сыграет небольшие юмористические роли в сериале, основным сюжетом которого выступают жизненные ситуации.

Предположительно, речь идет о проекте "Галустян+", который вышел на ТНТ в ноябре 2022 года.

Сам Галустян представляет нескольких персонажей. Вместе с актером снимаются Тимати, Анна Хилькевич и Яна Кошкина.

17-летний Дмитриенко уже появлялся в телевизионных проектах. Певец принимал участие в шоу "Конфетка", в котором известные артисты исполняют песни неизвестных музыкантов.

Также Дмитриенко участвовал в программе "Моя мелодия", где исполнял песни Филиппа Киркорова в номере, посвященном артисту.

Сериалы,Яна Кошкина,Тимати,Михаил Галустян,Анна Хилькевич,Филипп Киркоров,
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