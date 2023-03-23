Ваня Дмитриенко снимется в скетч-сериале с Михаилом Галустяном

Певец Ваня Дмитриенко примет участие в скетч-сериале на ТНТ. Об этом сообщает "Вокруг ТВ". Исполнитель снимется в проекте вместе с Михаилом Галустяном.
По словам Дмитриенко, он сыграет небольшие юмористические роли в сериале, основным сюжетом которого выступают жизненные ситуации.
Предположительно, речь идет о проекте "Галустян+", который вышел на ТНТ в ноябре 2022 года.
Сам Галустян представляет нескольких персонажей. Вместе с актером снимаются Тимати, Анна Хилькевич и Яна Кошкина.
17-летний Дмитриенко уже появлялся в телевизионных проектах. Певец принимал участие в шоу "Конфетка", в котором известные артисты исполняют песни неизвестных музыкантов.
Также Дмитриенко участвовал в программе "Моя мелодия", где исполнял песни Филиппа Киркорова в номере, посвященном артисту.