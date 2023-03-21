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1 час назад

Звезда "Игры престолов" Киаран Хайндс снимется во втором сезоне "Властелина колец"

Газета.Ru

Ирландский актер Киаран Хайндс присоединился к составу второго сезона фэнтези-сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Хайндс снимется во втором сезоне "Властелина колец"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самыми известными работами Хайндса стали сериалы HBO «Рим» и «Игра престолов», а также роли в фильмах «Доводы рассудка», «Джейн Эйр», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», «Призрак Оперы», «Мюнхен» и «Нефть».

Вместе с Хайндсом в продолжении снимется Рори Киннир, известный по фильмам о Джеймсе Бонде «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать», а также сериалу «Страшные сказки».

Как указывает The Hollywood Reporter, пока что описания персонажей Хайндса и Киннира не раскрываются, однако оба актера, а также актриса Таня Муди получили постоянные роли.

Первый сезон «Властелина колец» стартовал на стриминге Amazon Prime Video в сентябре 2022 года и быстро стал самым просматриваемым оригинальным сериалом платформы (более 24 млрд минут). Действие шоу разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за несколько столетий до событий, описанных в книгах «Хоббит» и «Властелин колец». Второй сезон шоу, предположительно, выйдет в 2024 году.

Сериалы,Рим,Мюнхен,Нефть,Джейн Эйр,Игра престолов,Страшные сказки,Таня Муди,Рори Киннир,Энди Серкис,Джейн Эйр,Amazon,
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