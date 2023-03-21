Внук Драгунского экранизирует "Денискины рассказы"

В этом и следующем году зрители увидят несколько десятков серий.
Уже не первое поколение взрослых с улыбкой вспоминает, как в детстве зачитывались рассказами Виктора Драгунского о неразлучных друзьях Дениске и Мишке и их приключениях. Теперь "Денискины рассказы" будут жить и в кинематографическом воплощении. Внук писателя — Артемий Драгунский — экранизирует известную книгу.
Над фильмом будет работать та же команда, что перенесла на экран "Манюню" Наринэ Абгарян. "В этом есть магия. Мы решили подарить волшебную сказку фанатам семьи Драгунских", — делится планами продюсер Гевонд Андреасян. Он также отметил, что командой приобретены права на экранизацию и некоторых других детских книг (каких — не уточняется), чтобы у конкурентов не было шанса получить популярность благодаря ностальгическому кино для юной аудитории.
Съёмки стартуют в августе. Кино-истории будут создаваться постепенно — за текущий год экранизируют дошкольные приключения Дениски. А в 2024 году возьмутся за перенесение на экран школьной жизни героев Драгунского.