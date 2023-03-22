Блестящие российские сериалы, которые вы могли пропустить

Если еще 15 лет назад, российский кинематограф не мог похвастаться изобилием качественных сериалов, то сегодня все изменилось. Достойные многосерийные фильмы от отечественных режиссеров выходят регулярно. Подробнее о самых ярких из них, которые вы могли пропустить – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Два холма" Кадр из сериала "Два холма"

"Два холма", 2022

Кадр из сериала "Два холма"

Действие фантастической картины разворачивается в мире будущего, где вымерло почти все мужское население. Женщины не отчаялись и построили новый идеальный мир, где все живут в гармонии. Однако есть мужчины, которые остались в живых, и женщины, верные им. Они противостоят новым реалиям и живут "дикарями". Но к чему это может привести?

"1703", 2022

Кадр из сериала "1703"

В центре сюжета молодой опер Вадик и его наставник Гоша Колпаков, склонный к суицидальным мыслям и мизонтропии. Вместе героям предстоит расследовать дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов.

"Почка", 2021

Кадр из сериала "Почка"

Циничная и беспринципная Наталья Кустовая работает инспектором пожарной службы и ни в чем не нуждается: у нее есть деньги, власть и привлекательный мужчина. Она не поддерживает связь с семьей, потому что не видит в этом смысла. Но жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда она выясняет, что ей срочно нужна здоровая почка. И чтобы найти ее, у Натальи есть только три месяца.

"Надвое", 2022

Кадр из сериала "Надвое"