Сериалы фестиваля Original+, которые непременно стоит ждать

В Москве прошел второй фестиваль контента стриминговых платформ Original+.
На нем были представлены девять сериалов, готовящихся к выходу, и, что сказать, они все выдались по-настоящему разноплановыми: от экранизации (но с рядом серьезных отступлений) "Момента истины" Богомолова до основанного на реальных событиях рассказа о том, как Екатерина II с оспой боролась; от мелодрамы о молодых людях, чья беззаботная юность оказалась безвозвратно потеряна с началом войны, до комедийной вариации "На дне" Горького - без ночлежки и бездомных, но с коммуналкой, эксцентричными соседями и золотым унитазом в придачу. Каждый из проектов по-своему примечателен, однако среди них можно выделить четыре премьеры, которые точно заинтересуют любого прожженного сериаломана.
Штапичу (Иван Янковский) всего 25 лет, однако жизнь успела знатно потрепать его: болезненный развод, финансовые неурядицы и нарождающийся алкоголизм. А в одну из зимних ночей молодой человек и вовсе получил тяжелым предметом по голове. И пока он несколько часов лежал без сознания, родные начали активные поиски, в которые включились волонтеры из "ЛизаАлерт". Собственно, знакомство с ними и побуждает героя попытаться выбраться из той жизненной ямы, в которой он оказался. Другое дело, поможет ли каждодневное столкновение с чужими бедами справиться с личными трагедиями.
"Дневник волонтера" - это экранизация автобиографического романа Мршавко Штапича, в которой бывший волонтер рассказывал о работе добровольцев-поисковиков. Что характерно, деятельность подобного рода объединений подавалась там без романтического флера, и первая серия сериала наглядно демонстрирует, насколько тяжело порой помогать другим: ночные обхождения злачных мест, опросы свидетелей, порождающие только больше вопросов, чем ответов, и нахождение пропавшего, оборачивающееся не радостью, а горем, ведь вместо живого человека был найден лишь его труп. В этом плане пилотный эпизод очень напоминает "Нелюбовь" Звягинцева - как сюжетными коллизиями, так и холодной цветовой палитрой, усиливающей ощущение, что герои не просто занимаются волонтерством, а сражаются с самим роком за судьбы людей.
Для Штапича первое "дело" заканчивается, но впереди - еще множество таких же. А герой не только больше сблизится с добровольцами из "ЛизыАлерт", но и постарается найти свое место в мире. И все это под атмосферную музыку, которая наверняка войдет в плейлист не только волонтеров, но и зрителей.
В ничем не примечательной деревушке Верхние Броды происходит странное - в один день куда-то исчезают все ее жители. СМИ и местные власти пытаются замолчать эту историю, однако о ней узнает Татьяна Блок (Мария Горбань), журналистка из Москвы, крайне охочая до сенсаций. Та, взяв оператора и все оборудование в охапку, отправляется на место происшествия, где начинает проводить собственное расследование, и в этом ей помогает деревенский учитель труда Алексей Кудря (Филипп Ершов), до беспамятства влюбленный в столичную гостью.
Как признавались создатели, "Дело о пропавшей деревне" - это не только эксперимент, но и в какой-то степени проект-шутка, основой которому послужили чуть ли не сны Сергея Светлакова, продюсера и сценариста сериала. И по первым двум сериям можно заключить, что съемочной команде не только удалось знатно повеселиться, пока они создавали эту историю, но и выдать по-настоящему безумное шоу, где нашлось место и пародии на жанр мокьюментари, и сатирическому детективу в декорациях очень странной деревни, где буквально каждый второй - псих или близок к этому, и даже в какой-то степени мистическому хоррору, активно заигрывающему с так любимой всеми русской хтонью. Что говорить, если здесь есть даже "живой" квадрокоптер, представляющий собой курицу, к которой привязали камеру. А учитывая, что Татьяна и Алексей на протяжении первых эпизодов успели столкнуться с ведьмой и подпольем душевнобольных, остается только гадать, с какими по-хорошему странными явлениями им еще предстоит встретиться.
Конец 2000-х. Зинаида (Анастасия Попова), чтобы заработать на жизнь, промышляет продажей косметики на дому. И в один из квартирных обходов ей попадается необычная клиентка, у которой сын - американец. Впрочем, разгадка у этого феномена крайне проста - предприимчивая дама на последних сроках беременности поехала в США и родила там ребенка, который автоматически получил "нужное гражданство", а также право по достижению совершеннолетия перевезти на родину всю свою семью. Услышав эту историю, главная героиня загорается идеей тоже выносить будущего американца и подбивает на это трех подруг, работающих на местной птицефабрике. Теперь женщинам нужно найти не только деньги, чтобы оплатить все сопутствующие расходы, но и мужчин, от которых удастся забеременеть. И кто знает, что из этого окажется трудней.
Хоть фабула сериала может показаться чрезмерно наивной (будто бы все так легко с получением гражданства США), однако на деле из "Бэби-тура" получился достаточно злободневный сериал. Впрочем, за фасадом иронии, иногда веселой, а иногда - крайне горькой, можно разглядеть в том числе ностальгическое путешествие в безоблачные нулевые, когда казалось, что и до Америки можно спокойно дотянуться, да и без нее жизнь сулила одни только большие надежды. Но все-таки сердцем сериала можно по праву назвать женский ансамбль в главных ролях, чьи героини - от скромной кадровички, которая все никак не может забеременеть, до готки, разукрашенной в фиолетово-зеленые цвета, - получились настолько яркими, что остается только пожелать им удачи в задуманной авантюре.
Для обывателей, мало знакомых со сценой, жизнь актеров - это сказка или нечто за гранью фантастики. "Продавцы воздуха", выражаясь словами Сергея Бурунова, просто произносят заученный текст, а в ответ получают славу, почет и в целом безбедное существование. Однако в действительности закулисная жизнь многих "лицедеев" из мира театра и кино подчас состоит из вереницы переживаний и даже жизненных драм: депрессии из-за того, что стремительно начавшаяся карьера не менее резво пошла на спад, необходимость идти на компромиссы, с которой яростно конфликтует нежелание продавать себя ради куска хлеба, вопросы семейного (не)счастья и многое другое. И вся эта изнанка жизни в свете софитов - в новом сериале от режиссера "Психа".
"Актрисы" оказались крайне богаты на упоминание звезд первой величины в титрах. Режиссер - Федор Бондарчук, сценарист - Паулина Андреева, среди актеров - Светлана Ходченкова, Алексей Макаров и даже Лолита Милявская, а на десерт - Валерий Тодоровский в продюсерском кресле, до этого приложивший руку к "Стилягам", "Оттепели" и недавнему хиту "Надвое". А учитывая, что некоторые сцены снимались в МХТ, то можно ждать поистине грандиозное театральное зрелище, для просмотра которого не обязательно покупать дорогущие билеты. Впрочем, подобная "звездность" лишь усиливает драматическую составляющую проекта, ведь после занавеса герои вынуждены снимать пестрые наряды и вновь окунаться в собственные проблемы. А 10-серийный формат позволит в полной мере проследить, кому из героев удастся приручить сцену, а кому предстоит уйти на покой.